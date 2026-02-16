Senátor Bednář: Na resort, který roky řídí aktivisté, přichází někdo, kdo skutečně něco řídil

16.02.2026 20:06 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k nástupu Igora Červeného na post ministra pro životní prostředí.

Senátor Bednář: Na resort, který roky řídí aktivisté, přichází někdo, kdo skutečně něco řídil
Foto: MČ Ostrava-Jih
Popisek: Martin Bednář

Novým navrženým ministrem životního prostředí je poslanec Igor Červený. Manažer, vysokoškolský pedagog, člověk z praxe.

Ano, čtete správně. V době, kdy resort roky řídí aktivisté a ideologové, přichází někdo, kdo skutečně něco řídil.

Společně s Filipem Turkem a Jaromírem Wasserbauerem by na ministerstvu mohli konečně tvořit tým, který bude řešit realitu – ne powerpointové prezentace o „zelených vizích“, které platí domácnosti ve fakturách za energie.

Možná se teď leckomu kazí nálada. Možná se bude mluvit o „kontroverzi“. Ale víte co?

Ministerstvo životního prostředí nepotřebuje ideologii. Potřebuje rozum, řízení a odpovědnost.

Pokud má být ochrana přírody skutečně o přírodě – a ne o trestání lidí a podnikatelů – pak je to změna správným směrem.

Gratuluji a držím palce.

Bc. Martin Bednář, MBA.

  • ANO 2011
  • Ostravu mám v srdci stejně jako Vy!
  • senátor
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

„Macinka se nepo…, to mu pomohlo.“ Jednání se Sikorským rozesmutní opozici
Olympijský výpad redaktora ČT. Lidi to rozpálilo do běla
Sokol (ODS): Macinka v Mnichově opět použil argumentační faul
„Dostali kartáč.“ Turkova tiskovka a nový kandidát. Moravec se neudržel

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Bednář , Červený , ANO , motoristé

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Vyřešili Motoristé krizi elegantně?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Ing. Andrej Babiš byl položen dotaz

Lhal jste?

Před jmenováním premiérem jste veřejně řekl, že se nadobro vzdáváte Agrofertu, ale je to pravdu tak? Ukazuje se, že ne? Kdy přesně ho zdědí vaše děti? A vrátíte se do něj až nebudete premiér? Četl jsem, že na to, jak se vrátit máte cestu. Jestli to, co se teď píše v médiích je pravda, už chápu, že j...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Za zápach v domě mohou naprosto zbytečné zlozvykyZa zápach v domě mohou naprosto zbytečné zlozvyky Zdánlivě neškodné návyky zadělávající na rakovinu střevZdánlivě neškodné návyky zadělávající na rakovinu střev

Diskuse obsahuje 2 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Fiala (ODS): Na společné hajlování si snad pan Turek najde jiného parťáka

21:01 Fiala (ODS): Na společné hajlování si snad pan Turek najde jiného parťáka

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k nástupu Igora Červeného na post ministra pro životn…