Senátor Bednář: Na resort, který roky řídí aktivisté, přichází někdo, kdo skutečně něco řídil

Novým navrženým ministrem životního prostředí je poslanec Igor Červený. Manažer, vysokoškolský pedagog, člověk z praxe.
Ano, čtete správně. V době, kdy resort roky řídí aktivisté a ideologové, přichází někdo, kdo skutečně něco řídil.
Společně s Filipem Turkem a Jaromírem Wasserbauerem by na ministerstvu mohli konečně tvořit tým, který bude řešit realitu – ne powerpointové prezentace o „zelených vizích“, které platí domácnosti ve fakturách za energie.
Možná se teď leckomu kazí nálada. Možná se bude mluvit o „kontroverzi“. Ale víte co?
Ministerstvo životního prostředí nepotřebuje ideologii. Potřebuje rozum, řízení a odpovědnost.
Pokud má být ochrana přírody skutečně o přírodě – a ne o trestání lidí a podnikatelů – pak je to změna správným směrem.
Gratuluji a držím palce.
Bc. Martin Bednář, MBA.
