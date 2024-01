Dostál (Stačilo!): Vláda se zbláznila. Rušit pohotovosti? Takový nesmysl

reklama

Milí sledující, dnešní Novinky si radši ani neotvírejte...

Vláda se zbláznila. Rušit pohotovosti? Takový nesmysl. Koukněte na tu mapu. Třeba Tachovsko, pojede nemocný do Varů nebo Plzně? Jak, čím, v sobotu večer? Ne, zavolá si záchranku, což ji přetíží a bude stát násobně víc. Takže v dalším kroku ji ti trotli zpoplatní.

Tuhle vládnu je nutno vyměnit, než úplně rozbije soustavu zdravotnických zařízení a zničí dostupnost základní, bezplatně hrazené péče. Kterou jsme u nás vždy měli a kterou nám v cizině závidí.

Mohu potrvrdit. To první, co mi řekli na nejlepším zdravotnickém programu v St.Louis, USA, když jsem jim jako student-stipendista říkal o tehdy plánované Julínkově reformě, bylo "na to zapomeňte, važte si toho, co máte". Oni to totiž, chudáci malí, mít nemůžou a nikdy nebudou, kvůli zdravobyznysu hluboce zakouslému do tamní politiky, který univerzální, solidárně hrazenou péči nechce. Jenže zdravotní péče není byznys, ale veřejná služba.

To, co potřebujeme pro zajištění rady a péče pro nemocné děti či seniory, je plynulá návaznost návštěvní služby lékaře/sestry, pohotovostní služby, zdravotnické záchranky a fungující soustavy regionálních nemocnic s urgenty. Když cokoliv z toho nezajistíme, oslabíme či smažeme, ten zbytek se z toho zblázní a nebude to fungovat. A svěřme to krajům, jako záchranku, která funguje. Ne pojišťovnám, kterých je sedm a vy tu soustavu nechcete stavět 7x špatně, ale 1x dobře.

Ale tohle nemá žádný smysl vysvětlovat neschopnému Válkovi, ani stále stejné partě "reformátorů" a (dez)organizátorů zdravotnictví, navěšených na TOP09, ODS a STAN. Tedy, má to smysl, ale jinak a důrazně: Vysvětlete jim to, milí spoluobčané, nejdřív v krajských a pak ve sněmovních volbách. Nebo ne, zvolte je znova, ale až pak budete řešit nedostupnost péče, pak si nestěžujte, že jsem vás nevaroval.

Za mne, Stačilo. Pojďte do toho s námi a po 2025 to dáme do pořádku. Víme jak. Ostatně, ví to i zkušení zdravotníci z praxe, zdravotnické odbory a každý, kdo ještě pamatuje z lepších časů, jak se má zdravotnictví řídit. Mluvili jsme o tom spolu, naposledy minulý pátek, a pak taky nesčetněkrát za minulých 15 let za všech šílených zdravotnických reformátorů, kteří s takovými nápady přicházeli a do jednoho skončili v propadlišti dějin, zpravidla potom, co něco rozkradli nebo zničili. Přijďte na besedu, povíme si to. Nejbližší místa a termíny tady: https://www.stacilo.cz/#linkeventslist

