Ministerstvu už píšou dopisy všichni. Jsme krůček od kolapsu. Je to totální ostuda a paskvil. Je to jako návrat k psacímu stroji a tak dále. To jsou věty, které zaznívají kolem zpackané digitalizace stavebního řízení přímo od samotných úředníků. Co víc ještě potřebuje ministr Bartoš k tomu, aby uznal, že udělal chybu? Že to celé naplánoval a připravil špatně? Je čas na ručník do ringu.

Ing. Klára Dostálová ANO 2011



europoslankyně