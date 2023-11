Dostálová (ANO): Digitalizace stavebního řízení je na bodu nula

reklama

Bohužel jeden ze základních stavebních kamenů nabral velké zpoždění. Je to zásadní problém, protože kompletní digitalizace stavebního řízení se měla rozběhnout 1. 7. 2024, ale to se zřejmě nestihne. Nyní je nutné, aby MMR vyložilo karty na stůl, pojmenovali jsme si základní problémy a přijali krizový scénář.

Je to průšvih pana ministra Ivana Bartoše, ale spíš než nadávání na vzniklou situaci nyní potřebujeme digitalizaci řešit. Klíčové je spustit zjednodušení povolovacích procesů!

Povolování tzv. z gauče, z pohodlí domova se může o chvíli odložit, to každý stavebník pochopí. Nejhorší by bylo spustit něco, co nebude vyzkoušené, protože na to nebude dostatek času, a stavební řízení to přivede do totálního chaosu.

Mluvila jsem o tom v Poslanecké sněmovně ve čtvrtek 26. října. Pokud vás stav digitalizace stavebního řízení zajímá, určitě si mě poslechněte ZDE.

Ing. Klára Dostálová BPP



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Dostálová (ANO): Státní rozpočet 2024 je jen cár papíru Dostálová (ANO): Všichni stavaři očekávají opravdu digitalizaci stavebního řízení Dostálová (ANO): Portál stavebníka je alfa a omega celé digitalizace Dostálová (ANO): Náklady na vodu, teplo a další základní služby stále rostou

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE