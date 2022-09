Dostálová (ANO): Dnes již hovoříme bohužel o likvidaci podnikání v oboru hotelů a restaurací

reklama

Já vám děkuji za slovo, paní předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, Nacházíme se v krizi, to asi není překvapující informace pro nikoho. Tato krize má množství podob. Souvisí jak se situací na Ukrajině, ale taktéž se zdražováním, které je pro české občany extrémní. A není vyvolaná čistou situací na Ukrajině. Máme tu také krizi v oblasti bydlení. Máme tu krizi společenskou, kde desítky a stovky tisíc občanů mají existenční problémy, bojí se o svou budoucnost. Předložená novela státního rozpočtu, kterou dnes projednáváme, by měla reagovat na výše zmíněné problémy, řešit aktuální situaci, pomáhat občanům a firmám, stát na jejich straně. Bohužel však mám pocit, že tomu tak není, že pětikoalice na občany a firmy zapomněla. Anketa Kdyby ve 2. kole volby prezidenta byli Andrej Babiš a Petr Pavel, kdo by měl váš hlas? Babiš 76% Pavel 3% Běžte s oběma někam 21% hlasovalo: 7392 lidí

Současná vláda má oproti nám, když jsme měli covidovou situaci, několik makroekonomických výhod. A je potřeba si je tady připomenout. Jednak máme stále nejnižší nezaměstnanost ze zemí Evropské unie, kterou se nám podařilo udržet v době pandemie. Stále máme predikovaný hospodářský růst na rozdíl od doby pandemie, kdy v důsledku bezprecedentní situace ekonomika klesala. Ale hlavně vládní pětikoalice má desítky miliard nových inflačních příjmů, které může použít na pomoc nebo záchranu českých domácností a firem. Rozdíl mezi původním návrhem rozpočtu, na kterém jsem se ještě podílela také já za kapitolu Ministerstva pro místní rozvoj, a aktuální novelou státního rozpočtu je na příjmové stránce 127,2 miliardy korun. Příjmy státu rostou v mnoha oblastech, rostou daňové příjmy, roste dividenda ČEZu a v důsledku růstu ceny dřeva se hospodářský výsledek Lesy České republiky přesouvá ze ztráty do zisku ve výši čtyř miliard korun.

Roste také podíl na clu a kapitálové příjmy Ministerstva financí o jednu miliardu korun. Máme peníze z Evropské unie, a to v rekordním objemu, který tady doposud ještě nebyl. Všechny tyto prostředky by okamžitě měly být použity na pomoc českým domácnostem a českým firmám. Uvedu příklad z mého oboru cestovní ruch byl odvětvím, které mimořádně zasáhla pandemie. Po této ráně si musíme také přiznat, že změna globálně politické situace také zasáhne český turismus jako takový. Asociace hotelů a restaurací České republiky opakovaně apelovala na vládu, aby využila dočasného krizového rámce, který schválila Evropská komise na podporu podnikatelů. Zdůrazňuji, že pokud budeme usilovat jenom o celounijní řešení, pak tento proces bude ještě poměrně zdlouhavý. V současné době totiž ceny elektrické energie pro hoteliéry představují až desetinásobek cen z konce minulého roku. Konkrétních příkladů bych zde mohla uvést mnoho. Pro příklad hotel o 60 pokojích, který podle Asociace hotelů a restaurací z původních 80 000 korun měsíčně za energie očekává vyúčtování ve výši 800 000 korun za energie měsíčně.

To vyvolává samozřejmě mezi podnikateli paniku. Já se musím logicky zeptat, když v době velké krize, v době pandemie Ministerstvo pro místní rozvoj na podporu cestovního ruchu - pouze Ministerstvo pro místní rozvoj, nehovořím o kompenzačních bonusech a tak dále - jenom z MMR na podporu ubytovacích kapacit, lázní, průvodců, kempů a tak dále, dalo 8 miliard korun; a v návrhu rozpočtu, který dnes projednáváme, je na podporu cestovního ruchu 50 milionů - tak to si myslím, že nemůžete myslet vážně.

Bohužel předložená novela státního rozpočtu na situaci nereaguje dostatečně. Energetický balíček je nedostatečný. 2,5 miliardy na přestavbu teplárenství, 6,75 miliardy na snížení energetického tarifu a 0,9 miliardy na podporu kotelen společenství vlastníků jednotek - je opravdu zcela nedostatečný. Dnes již hovoříme bohužel o likvidaci podnikání v oboru hotelů a restaurací. A vláda, vaše vláda, vláda pana premiéra Fialy bude odpovědná za důsledky, kterými bude uzavírání provozů hotelů a restaurací, propouštění zaměstnanců a krach mnoha rodin. A přitom při pohledu na výdajovou stránku zjišťuji, že aktuální výdaje státního rozpočtu přesahují vůbec poprvé v historii výši 2 bilionů korun. 2 bilionů korun. 2 000 miliard.

Bohužel však musím konstatovat, že tento nárůst se téměř vůbec neprojevuje na kapitole, která je mi historicky nejbližší, a to Ministerstva pro místní rozvoj. Navržené posílení výdajů kapitoly o 2,75 miliardy korun vzhledem k oblastem, které Ministerstvo pro místní rozvoj v současné době řeší, je zcela nedostatečné. Tyto výdaje se navýší v ukazatelích podpora bydlení, podpora regionálního rozvoje a cestovního ruchu a 50 milionů směřuje také do územního plánování a stavebního řádu. V těchto oblastech je skutečně poptávka od žadatelů, což jsou zejména obce, města a obce, opravdu obrovská. Já jsem velký podporovatel toho, že když už města a obce vynakládají peníze do přípravy projektů, že by se prioritně měly financovat zásobníky projektů, a tady za to chci panu ministrovi poděkovat, že jde touto cestou. Ale on sám moc dobře ví, že jenom třeba v programu rozvoje regionů ten převis poptávky je 4,4 miliardy. A já jsem si velmi pečlivě psala v jeho úvodní řeči, že on z toho tam chce dát 1,3 miliardy. Otázkou je, do jakých programů ty peníze chce pan ministr dát. On tady řekl, on se sice přeřekl, ale myslel tím na živly, že dá 700 milionů, nikoliv 700 miliard, to byl přeřek, na podporu bydlení 500 milionů, ale z toho samozřejmě určitě počítá, a doufám, že počítá ze zainvestováním zásobníku projektů na přípravu nebo zainvestování pozemků pro následnou bytovou výstavbu.

Ing. Klára Dostálová BPP



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pan ministr tady řekl, že také chce dát nějaký objem peněz do veřejných budov, do rekonstrukce veřejných budov. Už ale trošku podle mě, a teď nevím, jak to nazvat, trošku úplně jako mimo ten efekt toho, co ty veřejné budovy budou splňovat. Primární dotační titul na obnovu a rekonstrukci veřejných budov není na energetické úspory. To řeší Státní fond životního prostředí. Ten dotační titul na veřejné budovy je na rekonstrukce vnitřních prostor. To znamená z toho obrovského objemu to skutečně bude velmi malá částka, která ty energetické úspory zajistí, odhaduju to někde kolem maximálně 30 až 40 %. Dalším samozřejmě významným dotačním programem je místní komunikace, ale vzhledem k tomu, že se dofinancují všechny veřejné budovy, tak na ty místní komunikace určitě už toho tolik nezbyde.

A pro mě je tedy záhadou, proč se teď bavíme o tom, že navýšíme prostředky například na podporu architektonických a urbanistických soutěží? Já je mám moc ráda, nicméně nejdřív jsme to v prvním návrhu škrtli, abychom to teď doplňovali. A já se ptám na to, v době krize jestli toto je skutečná priorita, jestli pro nás by neměla být priorita právě to bydlení, které je skutečně v zoufalém stavu. Máme nejvyšší meziroční nárůst cen nemovitostí ze všech zemí Evropské unie. Stavební produkce v červenci reálně meziročně klesla o 2,7, meziměsíčně nižší o 2,9 %. Stavební úřady vydaly 6 936 stavebních povolení, meziročně o 9,2 % méně. Počet zahájených bytů meziročně klesl o 28,6 % a dosáhl hodnoty 2 726 bytů. Počet dokončených bytů meziročně klesl o 6 % a činil 2 755 bytů. To jsou extrémně pesimistická čísla. A já věřím tomu, že když se podíváme na program Pirátů a Starostů, kteří se vlastně před volbami vychloubali, konkrétně paní Kovářová, pan Rakušan, pan Michalík, a hovořili o výstavbě 100 000 bytů téměř v hodnotě 200 miliard korun. Já samozřejmě předvolebním heslům moc nevěřím, ale tady je zcela zřejmé, že tento slib nehodlají nikdy splnit.

Pro mě je zarážející, proč se nebavíme o tom, že se zastavil na program na Ministerstvu pro místní rozvoj program výstavba. Přitom program výstavba v sobě zahrnoval i podíl nebo družstevní podíly pro mladé lidi tak, aby si skutečně mohli to bydlení dopřát. Proč se pan ministr nezabývá vícegeneračními hypotékami, aby ulevil právě splátky hypoték? Protože ano, je pravda, že každý máme fixaci hypotéky na nějakou dobu a musíme očekávat případné zvýšení. Ale určitě nemohli mladí lidé očekávat, že se tak razantně, tak razantně zvednou ceny energií. A dnešní mladé domácnosti po fixaci hypotéky razantní zvýšení nákladů na energií prostě nezvládnou.

Já bych chtěla, aby skutečně pan ministr využil to navýšení toho rozpočtu na ty aktuální potřeby, na ty krize jako takové a aby připravil nové finanční nástroje, které našim domácnostem a českým lidem pomohou. Děkuji. (Slabý potlesk z lavic ANO.)

Psali jsme: Dostálová (ANO): Pane ministře, mlžíte, abyste zastíral, že prostě nestíháte Dostálová (ANO): Pane ministře, že vás hanba nefláká Dostálová (ANO): Mladí nemají úspory ani rezervy, zateplovat nemohou Dostálová (ANO): Tomu se říká politický oportunismus

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama