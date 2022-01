Dostálová (ANO): Ministr Bartoš si protiřečí v téměř každém odstavci

reklama

Začínám mít opravdu strach, jak to s novým stavebním zákonem dopadne. Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš si protiřečí v téměř každém odstavci. Chce zachovat desítky dotčených orgánů s vlastním razítkem, přitom má platit princip jeden úřad jedno razítko? Proč je nový stavební zákon dost dobrý pro dálnice a už ne pro občana? Přečtěte si víc.

Ivan Bartoš: Chceme zrušit i tzv. institucionální integraci. Podle nového stavebního zákona měl totiž stavební úřad sám převzít rozhodování, které se týkalo například ochrany vod, ochrany památek, lesů apod.

Jak je to ve skutečnosti: Dotčené orgány jsou ona razítka, která si dosud musel stavebník sám vyběhat – tedy například vodohospodáři, památkáři, hygienici, dopraváci…A aby ta razítka, z nichž často některá propadnou, než je stihne stavebník získat, už nebyla, měli se jejich nositelé začlenit do stavebních úřadů. Stavební úřady pak měly fungovat tak, jak kdysi v historii fungovaly – jako svéprávná instituce, která sama vyřeší všechny rozpory, jež mezi těmito ochránci veřejných zájmů zákonitě vznikají, a vydá stavebníkovi jasnou zprávu – můžeš stavět nebo ne. I Bartošův vládní materiál upozorňuje, že bez integrace budou prodlevy ve stavebním řízení pokračovat. Pan ministr hovoří o procesní integraci, ale na otázku, kdo tedy bude řešit rozpor mezi dvěma samostatnými razítky, není odpověď!

Ing. Klára Dostálová BPP



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ivan Bartoš: Chceme naopak zachovat princip. Jeden úřad, jedno razítko´. Stavebník podá úplnou dokumentaci na stavební úřad a dál už by se neměl o nic starat.

Jak je to ve skutečnosti: Pokud zůstanou „razítka“ zachována, těžko může platit princip jeden úřad jedno razítko a povolování staveb skutečně zrychlit. A jak je uvedeno výše, není jasné, kdo a jak bude řešit rozdílná stanoviska a jak budou zajištěny lhůty. Možná fikcí souhlasu..... Takže místo toho, aby se úředníci dohodli v rámci jednoho úřadu, budeme otevírat další prostor pro přezkum vydaného stanoviska fikcí ( natahovat lhůty)

Ivan Bartoš: Zachováme také Specializovaný stavební úřad, který převezme velké stavby a tím je zásadně urychlí. Tady dokonce jednáme o rozšíření jeho působnosti.

Jak je to ve skutečnosti: Nový stavební zákon tedy začne být účinný jen pro velké stavby? Je tak dobrý, že jeho účinnost rozšíříme o další stavby? Když je dobrý pro dálnice, proč ne pro občana? Toho ponecháte v současném marasmu?

Anketa Má prezident ČLK Milan Kubek vaši důvěru? Má 11% Nemá 87% Nevím, o koho jde 2% hlasovalo: 5048 lidí

Ivan Bartoš: Pozor! Novela stavebního zákona počítá pouze s částečným odkladem účinnosti, aby se nebrzdil rozvoj důležité infrastruktury, jako jsou stavby dálnic, železnic nebo energetické infrastruktury. Tyto velké stavby převezme Specializovaný stavební úřad. Čeká nás v téhle oblasti mnoho práce, ale cíl máme jasný. Opravit všechny chyby stavebního zákona a vytvořit podmínky, které ulehčí lidem život.

Jak je to ve skutečnosti: Takže velké infrastrukturní stavby nechcete brzdit, a co ty ostatní? Co bytové domy? Stále se bude bytový dům v Praze povolovat v průměru pět let? Jak pak chcete zatočit s krizí dostupného bydlení, netuším.

Ivan Bartoš: Novela stavebního zákona z dílny minulé vlády byla napsána špatně a naše podmínky nesplňovala. Proto jsem na vládě představil jasný postup pro odklad její účinnosti. Mezitím usilovně pracujeme na vlastním návrhu, který do konce tohoto roku představíme a který špatnou novelu minulé vlády nahradí.

Jak je to ve skutečnosti: Současný stav, kdy už měl fungovat Nejvyšší stavební úřad a státní správa a samospráva se měla připravovat na vznik nové soustavy, opravdu není minimálně „komfortní“, jak se uvádí ve vládním materiálu. Aby byla ovšem novela zákona s odkladem skutečně v červnu účinná, jak plánujete, musela by projít sněmovnou v tzv. zrychleném řízení. To ale znamená, že by se proti nesměly postavit žádné kluby, a já si neumím představit, že zvedneme ruku proto, aby se odkládal stavební zákon, který jsme připravili a který by zrychlil stavební řízení. Připravit kvalitně samotnou změnu stavebního zákona do poloviny roku podle mého názoru není možné, protože je třeba předělat také tzv. změnový zákon, který mění desítky jiných zákonů. A projít standardním legislativním procesem včetně připomínkového řízení během jednoho roku? To se u takto složité materie opravdu jen těžko podaří. Raději bychom měli spolupracovat, aby nový stavební zákon nabyl úplné účinnosti co nejdříve.

Psali jsme: Dostálová (ANO): Co to bude to pohostinství stát? A pomůžeme jim tím? Dostálová (ANO): Stavební právo nemělo být nikdy vloženo do spojeného modelu Dostálová (ANO): Územní specifický přístup je už dlouho základem regionální politiky Dostálová (ANO): Starosta Chebu nepochopitelně odmítl finanční pomoc od Karlovarského kraje

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.