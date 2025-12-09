Mádlová (ANO): Můžeme vrátit České republice stabilitu, respekt i směr

Andrej Babiš byl jmenován premiérem a pověřen sestavením vlády. Je to jasné potvrzení výsledků voleb i obrovské důvěry, kterou mu lidé dali.
V čele země tak stojí lídr, který má zkušenost, tah na branku a dlouhodobě prokázanou schopnost řídit stát v těžkých časech. Nebude to jednoduché období, ale s pevným vedením, rozvahou a schopností přijímat rozhodnutí, která mají skutečný dopad, můžeme vrátit České republice stabilitu, respekt i směr.
Tímto krokem se zároveň otevírá prostor pro skutečnou práci. Naší prioritou bude řešit ekonomické problémy, posílit životní úroveň a vrátit jistotu celé zemi. Stejně tak je nutné napravit to, co minulá vláda zanedbala a poškodila, aby se stát znovu věnoval potřebám lidí, ne vlastním selháním.
Včrejší den je dobrou zprávou pro všechny, kteří chtějí v české politice kompetenci, zkušenost a jasný plán.
Bude líp.
PhDr. Ivana Mádlová, PhD. MBA
autor: PV