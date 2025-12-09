Prokšanová (KSČM): Pakt NATO prokázal, že je hlavní hrozbou pro mír

Pakt NATO opakovaně prokázal, že je hlavní hrozbou pro mír nejen v Evropě, kde se Evropská unie dokonce deklaruje jako jeho evropský pilíř, ale i ve světě. Představuje proto také největší bezpečnostní riziko i pro Českou republiku, která se i skrze NATO aktivně účastní jeho válek, agresí a okupací v rozporu s Chartou OSN a všeobecně uznávanými normami mezinárodního práva. S tím je třeba skončit!
Oprávněnost požadavku na vystoupení naší země z paktu NATO se ukazuje každý dnem. Odmítnutí účasti Armády České republiky na agresích, okupacích a intervencích NATO, jakékoliv přítomnosti cizích vojsk na našem území i soustavného tlaku na další navyšování rozpočtů na zbrojení je mimořádně aktuálním úkolem.
Je třeba udělat vše pro změnu české zahraniční a bezpečnostní politiky a to tak, aby byla založena na suverenitě, kolektivní bezpečnosti, mezinárodním právu a především míru
Mgr. Petra Prokšanová
autor: PV