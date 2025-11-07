Dostálová (ANO): Není čas ztrácet čas

Česko musí konečně začít stavět. Včera jsme na kulatém stole Institutu pro politiku a společnost představili základní principy nové stavební legislativy, kterou připravujeme v hnutí ANO. A je to jednoduché: jeden úřad, jedno řízení, jedno razítko.
Dnešní systém je nejpomalejší v Evropě. Mladé rodiny proto nemají kde bydlet a investoři čekají roky. To musí skončit.
- výstavba jako veřejný zájem
- konec byrokratických obstrukcí
- jednotná státní stavební správa
- zrychlení velkých projektů i běžných rekonstrukcí
- moderní pravidla pro veřejná prostranství, FVE i infrastrukturu
- skutečná digitalizace stavebního řízení
Koordinace veřejných zájmů musí být v rukou jednoho orgánu. Chráníme bezpečnost i životní prostředí – ale se zdravým rozumem. Česko potřebuje stavět, ne razítkovat. A my to prosadíme.
Ing. Klára Dostálová
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV