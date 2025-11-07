Dostálová (ANO): Není čas ztrácet čas

07.11.2025 15:14

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k stavebnímu zákonu hnutí ANO

Dostálová (ANO): Není čas ztrácet čas
Foto: Screen Podcast Chuť moci
Popisek: Klára Dostálová

Česko musí konečně začít stavět. Včera jsme na kulatém stole Institutu pro politiku a společnost představili základní principy nové stavební legislativy, kterou připravujeme v hnutí ANO. A je to jednoduché: jeden úřad, jedno řízení, jedno razítko.

Dnešní systém je nejpomalejší v Evropě. Mladé rodiny proto nemají kde bydlet a investoři čekají roky. To musí skončit.

  • výstavba jako veřejný zájem
  • konec byrokratických obstrukcí
  • jednotná státní stavební správa
  • zrychlení velkých projektů i běžných rekonstrukcí
  • moderní pravidla pro veřejná prostranství, FVE i infrastrukturu
  • skutečná digitalizace stavebního řízení

Koordinace veřejných zájmů musí být v rukou jednoho orgánu. Chráníme bezpečnost i životní prostředí – ale se zdravým rozumem. Česko potřebuje stavět, ne razítkovat. A my to prosadíme.

Ing. Klára Dostálová

  • ANO 2011
  • europoslankyně
Psali jsme:

Dostálová (ANO): Vládo, nebuďte uražené děti a zachovejte se dospěle
„Smrtící.“ Dostálová odhalila prioritu ANO
Dostálová (ANO): Ursula von der Leyen by měla skončit
Dostálová (ANO): V EP se formuje koalice zdravého rozumu

