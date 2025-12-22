Vích (SPD): Vláda Petra Fialy obranu státu vyměnila za předražené zakázky

23.12.2025 7:04 | Komentář
autor: PV

Skončená vláda Petra Fialy rozhodovala o výdajích ve stovkách miliard korun bez transparentnosti, bez veřejné kontroly a bez odpovědnosti vůči občanům.

Vích (SPD): Vláda Petra Fialy obranu státu vyměnila za předražené zakázky
Foto: Archiv Radovana Vícha
Popisek: Radovan Vích

Pod záminkou bezpečnosti uzavírala dlouhodobé zbrojní kontrakty, které jsou podle mého názoru neefektivní, předražené a v rozporu s principy péče řádného hospodáře, jak opakovaně potvrdil i Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ).

Hnutí SPD dlouhodobě kritizovalo vládu Petra Fialy, která po celou dobu svého působení rozhodovala o výdajích ve stovkách miliard korun bez dostatečné transparentnosti, bez veřejné kontroly a bez odpovědnosti vůči občanům České republiky. Skončená vláda systematicky obcházela otevřená výběrová řízení, zneužívala režim nákupů vláda–vláda a zadlužovala stát na desítky let bez odborné a veřejné debaty.

Typickými příklady této praxe byla tzv. muniční iniciativa a plánovaný nákup amerických stíhacích letounů F-35. V případě muniční iniciativy vláda Petra Fialy nikdy věrohodně nevysvětlila, co je skutečně nakupováno, za jaké ceny a kdo nese odpovědnost za hospodárnost. Objevily se informace o neúměrných maržích, nekvalitních dodávkách a naprosté absenci kontroly veřejných prostředků.

Nákup stíhaček F-35 představuje extrémně drahý a dlouhodobý závazek, který Česká republika v době hlubokých rozpočtových deficitů objektivně nepotřebuje a nemůže si jej dovolit. První letouny mají přitom dorazit až za řadu let, takže nejde o řešení reálných bezpečnostních hrozeb, ale o politické gesto na účet budoucích generací.

Zastávám názor, že většina strategických modernizačních zakázek Ministerstva obrany uzavřených za vlády Petra Fialy byla předražená, neefektivní a v rozporu s principy péče řádného hospodáře. Tyto závěry opakovaně potvrzoval i NKÚ. Týká se to nejen F-35, ale i dalších zakázek, jako jsou bojová vozidla pěchoty CV90, transportní letouny Embraer C-390 či tanky Leopard 2A8.

Je potřeba odmítnout politiku, která zaměňuje bezpečnost státu za drahé zakázky bez kontroly. Skutečná obrana České republiky stojí na odpovědném hospodaření, transparentnosti a respektu k penězům daňových poplatníků – hodnotách, které vláda Petra Fialy systematicky porušovala. Je potřeba budovat vlastní obrané schopnosti, doplnit a reorganizovat armádu na základě úpravy její koncepce s ohledem na finanční možnosti státu a to do výše výdajů maximálně 2 % HDP ročně.

Ing. Radovan Vích

  • SPD
  • Člen předsednictva hnutí SPD, předseda RK SPD LBK
