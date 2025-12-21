Lachnit (ANO): Hřibův výkaz práce – zácpa, smrádek a hluk

23.12.2025 8:02 | Monitoring
autor: PV

Sedmiletá „činnost“ pirátského náměstka Zdeňka Hřiba ve vedení české metropole je u konce. A neznám ve svém okolí jedince, který by s úlevou nedodal: Zaplať pánbůh!

Lachnit (ANO): Hřibův výkaz práce – zácpa, smrádek a hluk
Foto: Vít Hassan
Popisek: Petr Lachnit

Před několika dny se v médiích objevilo jakési vysvědčení Hřibovy éry, kdy byl čtyři roky pražským primátorem a tři léta náměstkem pro dopravu. Asi nejvýstižněji zmíněnou dobu zhodnotil server e15.cz titulkem „Praha se zařadila mezi nejucpanější města Evropy“.

Článek vychází z průzkumu z žebříčku INRIX Global Traffic Scorecard, který každoročně vypočítává ztracený čas v dopravě. Praha se za posledních deset let dostala mezi TOP 10 nejucpanějších měst Evropy. Data říkají, že dnes řidiči ročně tráví v kolonách 64 hodin, zatímco v roce 2017 to bylo „pouhých“ 24 hodin. „Pozice české metropole se výrazně zhoršila i ve světovém srovnání, kde se umístila na 29. příčce, a to z více než devíti set měst“ cituje Petr Lachnit. 

Není třeba příliš spekulovat nad tím, kdo má za současný tristní stav pražské dopravy plnou zodpovědnost. Nicméně suchozemský pirát Hřib je mezigalaktickým šampionem v okecávání vlastní neschopnosti. Za permanentní dopravní kolaps podle něj jednou mohou policisté, pak zase radnice městských částí, městské firmy, a nakonec dokonce sami občané, že si vůbec dovolují po městě cestovat.

Paradoxně vedlejším produktem práce odcházejícího náměstka je zamořování pražského vzduchu výfukovými plyny a stále vyšší intenzitou hluku. Zkrátka zas a znovu se rozjíždějící a pomalu jedoucí automobily životnímu prostředí asi příliš nepomohou, což by Hřib ve své „ekologické“ politice mohl vědět. Jenže zkuste mu to vysvětlit. Ironickým pozitivem pražských kolon může být jedině eliminace počtu pirátů silnic, protože v zácpě toho příliš nesvedete.

Je naivní předpokládat, že Hřibův nástupce z pirátské stáje něco změní. Vždyť do voleb chybí necelý rok, tak proč něco začínat. Pražané si už zvykli, tu chvilku to ještě vydrží. Ale vážně. Vysvědčení Hřibova působení na magistrátu napíšou až voliči příští rok na podzim. Mohu jen doufat, že bude znít asi takto: Neděkujeme, odejděte, a hlavně se už nikdy nevracejte.

Psali jsme:

Lachnit (ANO): Pohodový sulc. Pozvěte přátele a bavte se
Lachnit (ANO): Růst hřibů má skončit. Doporučuji volit jiné druhy
Praha 5: Slavnostní ukončení X. ročníku SENIOR AKADEMIE
Praha 5: Radnice udělovala vyznamenání příslušníkům policií, hasičům a záchranářům

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Lachnit , piráti , ANO , Hřib

Mgr. Lubomír Metnar byl položen dotaz

Sociální benefity pro Ukrajince.

Dobrý den pane ministře. Mám otázku. Podle PL ze dne 17. 12. 2025 připravila polská vláda návrh novely zákona o pomoci ukrajinským občanům, který počítá s ukončením mimořádného speciálního statusu pro ukrajinské uprchlíky od 4. března příštího roku. Podle mluvčí ministerstva vnitra Karoliny Gałecké ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Pomerančová kůra je oranžovou prevencí zákeřné rakovinyPomerančová kůra je oranžovou prevencí zákeřné rakoviny Zdánlivě zdravé ovesné vločky se mohou pěkně vymstítZdánlivě zdravé ovesné vločky se mohou pěkně vymstít

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Vích (SPD): Vláda Petra Fialy obranu státu vyměnila za předražené zakázky

7:04 Vích (SPD): Vláda Petra Fialy obranu státu vyměnila za předražené zakázky

Skončená vláda Petra Fialy rozhodovala o výdajích ve stovkách miliard korun bez transparentnosti, be…