Lachnit (ANO): Hřibův výkaz práce – zácpa, smrádek a hluk

Před několika dny se v médiích objevilo jakési vysvědčení Hřibovy éry, kdy byl čtyři roky pražským primátorem a tři léta náměstkem pro dopravu. Asi nejvýstižněji zmíněnou dobu zhodnotil server e15.cz titulkem „Praha se zařadila mezi nejucpanější města Evropy“.
Článek vychází z průzkumu z žebříčku INRIX Global Traffic Scorecard, který každoročně vypočítává ztracený čas v dopravě. Praha se za posledních deset let dostala mezi TOP 10 nejucpanějších měst Evropy. Data říkají, že dnes řidiči ročně tráví v kolonách 64 hodin, zatímco v roce 2017 to bylo „pouhých“ 24 hodin. „Pozice české metropole se výrazně zhoršila i ve světovém srovnání, kde se umístila na 29. příčce, a to z více než devíti set měst“ cituje Petr Lachnit.
Není třeba příliš spekulovat nad tím, kdo má za současný tristní stav pražské dopravy plnou zodpovědnost. Nicméně suchozemský pirát Hřib je mezigalaktickým šampionem v okecávání vlastní neschopnosti. Za permanentní dopravní kolaps podle něj jednou mohou policisté, pak zase radnice městských částí, městské firmy, a nakonec dokonce sami občané, že si vůbec dovolují po městě cestovat.
Paradoxně vedlejším produktem práce odcházejícího náměstka je zamořování pražského vzduchu výfukovými plyny a stále vyšší intenzitou hluku. Zkrátka zas a znovu se rozjíždějící a pomalu jedoucí automobily životnímu prostředí asi příliš nepomohou, což by Hřib ve své „ekologické“ politice mohl vědět. Jenže zkuste mu to vysvětlit. Ironickým pozitivem pražských kolon může být jedině eliminace počtu pirátů silnic, protože v zácpě toho příliš nesvedete.
Je naivní předpokládat, že Hřibův nástupce z pirátské stáje něco změní. Vždyť do voleb chybí necelý rok, tak proč něco začínat. Pražané si už zvykli, tu chvilku to ještě vydrží. Ale vážně. Vysvědčení Hřibova působení na magistrátu napíšou až voliči příští rok na podzim. Mohu jen doufat, že bude znít asi takto: Neděkujeme, odejděte, a hlavně se už nikdy nevracejte.
