Dostálová (ANO): Vládo, nebuďte uražené děti a zachovejte se dospěle

Fialova vláda porušuje dlouholeté zvyklosti a odmítá znovu poslat rozpočet do Sněmovny! Je absolutně skandální, co se tady děje. V minulosti bylo běžné, že po volbách vláda rozpočet znovu předložila nově zvoleným poslancům, aby mohli nést odpovědnost a případně ho upravit. Fialova vláda to odmítá. Proč hazarduje se stabilitou Česka a blokuje práci Poslanecké sněmovny? Nebuďte uražené děti a zachovejte se dospěle.
Ing. Klára Dostálová
autor: PV