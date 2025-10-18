Dostálová (ANO): Vládo, nebuďte uražené děti a zachovejte se dospěle

20.10.2025 7:06 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k chování končící vlády Petra Fialy.

Dostálová (ANO): Vládo, nebuďte uražené děti a zachovejte se dospěle
Foto: CNN Prima NEWS
Popisek: Europoslankyně Klára Dostálová

Fialova vláda porušuje dlouholeté zvyklosti a odmítá znovu poslat rozpočet do Sněmovny! Je absolutně skandální, co se tady děje. V minulosti bylo běžné, že po volbách vláda rozpočet znovu předložila nově zvoleným poslancům, aby mohli nést odpovědnost a případně ho upravit. Fialova vláda to odmítá. Proč hazarduje se stabilitou Česka a blokuje práci Poslanecké sněmovny? Nebuďte uražené děti a zachovejte se dospěle.

Ing. Klára Dostálová

  • ANO 2011
  • europoslankyně
