Dostálová (ANO): Zastavitelná plocha je všechno, na co si vzpomenete

reklama

Vážený pane ministře, kolegyně kolegové,

tak já opravdu plynule navážu na moji kolegyni paní poslankyni Schillerovou. No, my jsme skutečně na hospodářském výboru velmi podporovali to, aby vznikaly vlastně do 50 kW ty malé elektrárničky, když to tak řeknu, na všech možných plochách, zejména na zastavěných plochách. To znamená tam, kde jsou střechy a tak dále, to je neoddiskutovatelné. Debatovali jsme o tom, že musíme ale být velmi obezřetní v památkově chráněných územích, rezervacích a tak dále. To jsem moc ráda. Chtěla bych poděkovat panu ministrovi, že se to do toho návrhu dostalo a to se tam doplnilo.

Anketa Jste ještě schopni zajistit si dostatek kvalitního jídla? Ano 17% Ne, musel(a) jsem se letos omezit 83% hlasovalo: 5095 lidí

Moje velká obava je z toho, že jsou tam obecně zastavitelné plochy. Zastavitelná plocha je všechno, na co si vzpomenete, občanská vybavenost, dopravní infrastruktura, ale pro mě zcela zásadní i plochy pro bytovou výstavbu. A já bych chtěla moc před tímto varovat, protože si musíme uvědomit, že dneska mladí lidé shání zoufale pozemky pro výstavbu rodinných domků, oni se shánějí zoufale i pozemky pro velké bytové domy.

Pokud umožníme, že si může každý postavit kde chce co chce bez stavebního povolení, dokonce bez ohlášky, tak se nám skutečně stane... Ještě v kontextu toho na to bych chtěla upozornit, že se už veřejně mluví o tom - a asi je to správná cesta - o sdílení energií. Takže je jasné, že potom vlastně ti majitelé těch pozemků raději půjdou tou cestou prostě vybudování těchto malých zdrojů, než vlastně nabídnout to k následné bytové výstavbě.

Proto jsem ráda, že jsme zavetovali jménem dvou klubů tu devadesátku. Určitě podpoříme zkrácení lhůty. Jde jenom o to toto vydiskutovat, abychom skutečně všichni v této hluboké krizi, bytové krizi - všichni víme, jak vlastně poklesla výstavba bytů, že mladí lidé nemají kde bydlet - tak abychom jim nebrali tu možnost, že vůbec jako k nějakému pozemku se do budoucna dostaneme. To se týká jak měst, tak obcí. Tato problematika je skutečně zcela zásadní, tak bych byla ráda, abychom to takto na výboru projednali s ministerstvem a zkusili najít nějakou tu cestu, abychom samozřejmě rozvoji bytové výstavby nebránili.

Děkuji.

Ing. Klára Dostálová BPP



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Dostálová (ANO): Souhlasili jsme, že nebudeme odkládat zákon jako celek Dostálová (ANO): Problémy mladých rodin se budeme muset zabývat Dostálová (ANO): Z pohledu rozpočtu je vybrána nejdražší a nejhorší možná varianta Dostálová (ANO): Koalice dala zelenou trafikám

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama