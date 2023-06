Dufek (KDU-ČSL): A kde vezmou stejnopohlavní páry ty děti?

reklama

Jenomže ono to tak je. Ten návrh je takový, že v podstatě vyvolává další a další faktické poznámky. Ono je to hrozně jednoduché dávat nějaké mediální výstupy, protože ono to mediálně vypadá hrozně jednoduše, tady všechny tyto věci, ale když to jenom otevřeme při prvním čtení, tak si všimněte toho zmatku, zmatku, který vypukl. Já jsem si myslel, že taky dneska ve dvě hodiny jdeme domů, a my jsme se nedostali přes faktické poznámky a máme před sebou ještě osm přihlášených lidí.

A pokud jsem dobře pochopil, tak posledních třicet minut, tedy dobře, že manželství tedy ne, ale myslím, že jedna z předřečnic řekla, že... ale jde jí o to, aby mohly děti vyrůstat u stejnopohlavních párů. A kde ty děti ty stejnopohlavní páry vezmou? A budeme o tom zase diskutovat, kde vezmou stejnopohlavní páry ty děti? Pro jejich práva? Rozumíte?

Takže je to velmi zmatečné, je to velmi nedomyšlené, je to velmi nepropracované. Já osobně si jménem klubu KDU-ČSL beru dvacet minut přestávku na poradu našeho klubu. A prosím ostatní, aby fakt zvážili - hlavně předkladatelé - další postup, abychom se nedostali do těch zmatků třeba v těch druhých čteních nebo pak následně.

Mgr. Aleš Dufek KDU-ČSL



