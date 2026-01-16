Dvořák (STAN): Prezident se nestává hodnotitelem ministrů

Dobré ráno, dámy a pánové.
Já bych na prvním místě rád poděkoval právě odcházejícímu panu ministru Šťastnému za to, že otevřel debatu vskutku ústavní úrovně. Vůbec čeština je zajímavý jazyk a je zajímavé, jak slovo ústav a ústava se v těch přívlastcích často dají zaměnit.
Každopádně obávám se, že pan ministr Šťastný, jak se říká, pláče na špatném hrobě. Usnesení Sněmovny je jistě věc prospěšná, může v něčem napovědět, může nějakým způsobem kultivovat právo, ústavní pořádek a ústavní zvyklosti, ale tím řešením té nerudovské otázky je úplně něco jiného, a to je ta známá a stále zmiňovaná kompetenční žaloba.
Pan ministr Šťastný navrhuje Sněmovně ke schválení usnesení. Já přicházím s protinávrhem, který později představím, ale rád bych ho teďka krátce odůvodnil.
V posledních dnech se zde vede debata, která je často zjednodušována na otázku, zda prezident republiky hodnotí kvalitu kandidátů na ministry. Domnívám se ale, že takto položená otázka míjí podstatu věci. Prezident republiky v tom zveřejněném dopise, který je podstatou toho, co zde řešíme, totiž netvrdí, že by měl být spolutvůrcem vlády ani že by si osoboval právo posuzovat politickou či odbornou způsobilost kandidátů. Argumentuje jinak a podle mého názoru velice precizně a dobře odůvodněně.
Vychází totiž z ústavního hodnotového řádu, z judikatury Ústavního soudu a z principu, že výkon vrcholné veřejné funkce předpokládá loajalitu k základním hodnotám demokratického právního státu. Nejde tedy o sankci, nejde o trest, nejde o hodnocení názorů. Jde o preventivní ústavní úvahu, zda v konkrétním bezprecedentním případě nejsou důvodné pochybnosti o tom, zda by člen vlády tyto fundamentální hodnoty respektoval a chránil.
Zároveň je ale potřeba říct - a to ve svém usnesení nebo ve svém návrhu usnesení zdůrazňuji, že politickou odpovědnost za vládu nese premiér a vláda vůči Poslanecké sněmovně, a to si myslím, že se nemění. Prezident se nestává hodnotitelem ministrů obecně a toto usnesení z toho žádné obecné pravidlo nedělá.
Pojďme tedy už k tomu samotnému návrhu, který potom jak předkladateli, tak panu předsedajícímu rád předám v písemném vyhotovení. Tedy:
"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
za prvé konstatuje, že Česká republika je demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana, lidské důstojnosti, rovnosti a odmítnutí totalitních a autoritářských ideologií, jak vyplývá z Ústavy České republiky a Listiny základních práv a svobod;
za druhé připomíná, že výkon veřejné moci, včetně výkonu funkce člena vlády předpokládá loajalitu k ústavnímu pořádku České republiky a k jeho fundamentálním hodnotám a že veřejný funkcionáři jsou povinni tyto hodnoty respektovat a chránit;
za třetí zdůrazňuje, že odpovědnost za složení vlády a její politické působení nese předseda vlády a vláda jako celek se zodpovídá Poslanecké sněmovně, která vládě vyslovuje důvěru, či nedůvěru;
za čtvrté konstatuje, že ochrana ústavního pořádku a jeho základních hodnot je společnou odpovědností všech ústavních orgánů, každého v mezích jeho ústavních kompetencí, a že aktuální postup prezidenta republiky nelze zaměňovat s hodnocením odborné či politické kvality kandidátů na členy vlády;
za páté vyzývá předsedu vlády, aby po dohodě s koaličními partnery navrhl na funkci ministra životního prostředí osobu důvěryhodnou a kompetentní a již dále nezatěžoval veřejnost nedůstojným kabaretem, a to zejména v současné mezinárodní situaci, kdy je potřeba se soustředit na skutečné společenské problémy, nikoliv na boj o funkce a prosazování osobních zájmů."
Smyslem tohoto návrhu, přál bych si to, je uklidnit debatu, vrátit ji na ústavní půdorys a jasně oddělit dvě věci - ochranu ústavního hodnotového řádu na jedné straně a politickou odpovědnost vlády vůči této Sněmovně, na straně druhé.
Bohužel vás v jedné věci, dámy a pánové, ctění kolegové, musím zklamat. Toto usnesení nedovede odpovědět na tu vskutku nerudovskou a legendární otázku - kam s ním.
