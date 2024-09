Erbrt (Svobodní): Mám dost legislativních paskvilů! Chci návrat k bezpečnosti, zdravému rozumu a svobodě

Pokud vám - stejně jako mně - stoupá krevní tlak při sledování zpráv o škodách, které tato vláda páchá, jste na stejné vlně jako já. Nechci se spokojit s pasivitou ani s názorem, že se nic nemůže změnit, ať už jde o školství, migraci či Green Deal. Znepokojuje mě rostoucí omezení svobody slova a sílící cenzura v médiích a na sociálních sítích, snižující se bezpečnost naší země či svazující regulace.

Senát podle ústavního pořádku funguje jako pojistka proti vzniku dalších legislativních paskvilů. Bohužel však současný Senát často odráží složení Poslanecké sněmovny, což vede mnoho lidí k přesvědčení, že je zbytečný. Není se čemu divit...

Aktuální vládu tvoří ODS, TOP09, STAN, Lidovci a Pirátská strana, které ve většině volebních obvodů nominují své kandidáty do Senátu. Je až neuvěřitelné, s jakou sebejistotou spoléhají na to, že - jak by řekl Jan Werich - co občan, to blbec.

Celý svůj profesní život bojuji za zdraví a často i za životy svých pacientů a tento boj nikdy nevzdám. Kandiduji do Senátu pro ty, kteří jsou nespokojení a rozhořčení, kteří chtějí zpět politiku zdravého rozumu, kteří vědí, že se naše země neubírá dobrým směrem, že se může ubírat směrem perspektivnějším. Jsem připraven prosazovat a naslouchat svým voličům a chránit zájmy našeho státu tak, abych se za sebe nemusel stydět.

MUDr. Miroslav Erbrt

primář kardiologie na Bulovce