Euro je výhodné pro 350 milionů obyvatel 20 evropských zemí, kteří s ním spokojeně 20 let platí. Až jednou Čechům dojde, jak moc se jim o euru 20 let lže a kolik platí každý z nás zbytečně bankám a směnárnám, bude to mazec. Obsazení funkce koordinátora pro zavedení eura by přispělo k objektivnímu informování společnosti o euru. To je ale proti zájmům bank a směnáren.

