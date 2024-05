Exner (STAN): Chceme euro, ODS to brzdí

reklama

Není pravda, že se vláda shodla, že odloží rozhodnutí o vstupu do ERM II do dalšího období. Shodly se na tom zřejmě strany SPOLU.

STAN trvá na pozici, že se čeká na podzimní stanovisko NERV a že i tato vláda může ještě může určit termín vstupu do ERM II v tomto volebním období a klidně by mohla stanovit termín přijetí eura na 1.1. 2028.

Ale ODS už 20 let ukazuje, že nechce euro nikdy.

U ODS je paradox, že volá po odstraňování překážek jednotného trhu a volného obchodu, po snížení regulacích a nemít jednotnou měnu je jednou z nich.

ODS válcuje TOP 09 a KDU, které sice chtějí euro, ale nesmí to v koalici s ODS říkat. Je smutné, že opouštějí svůj program kvůli tlaku euroskeptické ODS. Tím jim hlasy ubývají, místo aby přibývaly, řekl bych. Ale jejich věc, radit jim nebudu. Dobré je si uvědomit při volbách, že volbou SPOLU volíte konzervativní euroskeptickou ODS.

Takže jedinou proevropskou a proeurovou alternativou jsou Starostové a Piráti.

ERM II stanovuje, že kurz koruny může kolísat v rozmezí +15 %. Takže ERM II koruna splňuje už 14 let, aniž by v něm byla, viz graf výše. Takže je nesmysl, že je nutné být v ERM II co nejkratší dobu.

Ostatně Litva byla v ERM II 10 let, Estonsko 6 let, Lotyšsko 8 let.

Takže SPOLU ruší dohodu, že na podzim rozhodneme zda a kdy vstoupit do ERM II a banky a směnárny budou dál rýžovat miliardy na výměnách korun za eura a zpět a lidé to budou dál platit? Od ODS to lze čekat, ale od TOP 09 a KDU to zamrzí.

