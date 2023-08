Exner (STAN): Kdyby Babiš zvyšoval svoje ceny jen o energie, neznásobil by se mu zisk

reklama

Není pravda, jak tvrdí Babiš, že zvýšení cen potravin způsobil jen nárůst cen energií. Kdyby zvyšoval svoje ceny jen o energie, neznásobil by se mu zisk. Musel tedy zvýšit i marže.

A ani to mu není dost. Jak ukázal na včerejší tiskové konferenci "Lepší vlády".



Babiš: Zelení šílenci chtějí v Evropě omezovat zemědělství, živočišnou výrobu...

Čti: Nechci menší lány, remízky, mokřady, méně chemie a umělých hnojiv, měl bych menší zisky.



Babiš: Čeští zemědělci se nikdy od roku 1989 neměli tak špatně, jako dnes. Je to vina tradičních politických stran.

Čti: Když budu zase vládnout, Agrofertu bude líp.



Babiš: Naše potravinová soběstačnost je katastrofální. Hnutí ANO zemědělství podporovalo, protože se i stará o krajinu.

Čti: Hnutí ANO podporovalo zejména velké agrokoncerny s obřími lány a krajina mu byla úplně ukradená.



Babiš: Tato vládní garnitura v Česku zničila zemědělství a potravinářství.

Čti: Zisky mých agrofirem a potravinářských firem lámaly rekordy, ale kdybych jim přihrával dotace jako za své vlády, bylo by, to ještě lepší.



Babiš: Měla by proběhnout debata o tom, jak zajistit v ČR potravinovou soběstačnost.

Čti: Ta zahraniční konkurence mi leze na nervy. Budete baštit jen to moje.

Martin Exner STAN



