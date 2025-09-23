Exner (STAN): Musíme se bránit a zbrojit

Jako předseda Stálé komise pro hybridní hrozby nemohu chybět na konferenci „Informace jako zbraň: vlivové působení autoritářských režimů“. Dezinformační vlivové operace jsou nejrozsáhlejší součástí hybridní války, která útočí na mysli, odvahu a sebevědomí nás všech. Jejich účinnost a škodlivost jsme dlouho podceňovali a uvědomujeme si ji jen pomalu.
V hybridní a kognitivní válce se musíme bránit a zbrojit stejně jako v té konvenční.
Konferenci můžete sledovat na webu ZDE.
autor: PV