Exner (STAN): Musíme se bránit a zbrojit

23.09.2025 10:21 | Monitoring

Informace na svém veřejném facebookovém profilu o konferenci k dezinformacím

Foto: STAN
Popisek: Martin Exner

Jako předseda Stálé komise pro hybridní hrozby nemohu chybět na konferenci „Informace jako zbraň: vlivové působení autoritářských režimů“. Dezinformační vlivové operace jsou nejrozsáhlejší součástí hybridní války, která útočí na mysli, odvahu a sebevědomí nás všech. Jejich účinnost a škodlivost jsme dlouho podceňovali a uvědomujeme si ji jen pomalu.

V hybridní a kognitivní válce se musíme bránit a zbrojit stejně jako v té konvenční.

Konferenci můžete sledovat na webu ZDE.

Martin Exner

  • STAN
  • poslanec
Zdroje:

