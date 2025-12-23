Rusové jsou takoví, zaútočí na Vánoce, tvrdí Zelenskyj

Podle informací stanice BBC Rusko zintenzivnilo útoky na oblast Oděsy. Útoky mají za cíl narušovat dodávky elektřiny. V neděli v noci útoky přerušily dodávky elektřiny pro 120 000 lidí.
Ukrajinské ministerstvo energetiky v úterý uvedlo, že Rusko opět útočí na energetický sektor. To v mnoha případech vedlo k nouzovým výpadkům elektřiny v řadě regionů včetně hlavního města Kyjeva.
V pondělí večer zasáhly údery přístavní infrastrukturu v Oděse a poškodily civilní plavidlo, uvedl regionální guvernér dle stanice BBC. Dle deníku The Guardian se jedná o druhý útok za méně než 24 hodin. Zatím nebyly nahlášeny žádné oběti.
Oděsa má zásadní strategický a ekonomický význam, protože je hlavním fungujícím přístavem pro vývoz obilí. Ruské útoky tak ohrožují přístavní infrastrukturu a snaží se Ukrajině zablokovat přístup k námořní logistice. Moskva to označuje za odvetu za útoky na svou „stínovou flotilu“.
„Rusko se pokouší narušit námořní logistiku systematickými útoky na přístavní a energetickou infrastrukturu,“ uvedl na telegramu místopředseda vlády Oleksij Kuleba.
Mezitím co ruské síly útočily na černomořský přístav Ukrajiny v Oděse, zástupce ruského ministra zahraničních věcí Sergej Rjabkov obvinil západní země z ohrožování stability kontinentu.
Rjabkov uvedl, že ačkoliv Rusko nemá v úmyslu zaútočit na Evropu a „sledovat agresivní cíle připisované naší zemi“, nemůže ignorovat riziko přímého vojenského konfliktu mezi jadernými mocnostmi. Evropa podle jeho slov stojí na „okraji propasti“ a hrozí nekontrolovatelný konflikt mezi Ruskem a NATO, informuje server The Independent.
Zelenskyj: Nic pro ně není svaté
Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského je těžké si představit, že je Putin schopen žít bez „zabíjení“ a „invazí“. Na sociální síti X Zelenskyj varoval před vánočními útoky.
„Chápeme, že právě v těchto dnech mohou – to je v jejich povaze – provést masivní útoky na Vánoce. Dnes jsme měli schůzi štábu, kde hlavním tématem byla protivzdušná obrana: ochrana našich měst, vesnic a obcí, zejména ve dnech 23., 24. a 25. prosince. Tomu je třeba věnovat pozornost,“ uvedl Zelenskyj. Pro ruské „soudruhy“ dle jeho slov není nic svaté.
Ukrajinské zpravodajské služby proto dostaly rozkaz zintenzivnit svou práci a získat pevný obraz o tom, jak si stojí, po ruských prohlášeních, že příměří o svátcích nebude.
Prezident Zelenskyj ovšem připustil, že zajištění obrany je obtížné, a to i kvůli nedostatku protivzdušných obranných systémů.
„Vše je velmi obtížné, protože bohužel je nedostatek protivzdušných obranných systémů. A lidé musí být v těchto dnech také opatrní – velmi opatrní –, protože tito „soudruzi“ mohou takové útoky spustit – pro ně není nic svaté,“ uvedl Zelenskyj na X.
As for the strikes. When the Germans and the Americans proposed a Christmas ceasefire, there was nothing new in the fact that the Russians immediately jumped in and said: no, we do not want anything like that. The problem is that when Russia says there will be no Christmas…— Volodymyr Zelenskyy / ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) December 22, 2025
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
válka na Ukrajině
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.