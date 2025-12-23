Rusové jsou takoví, zaútočí na Vánoce, tvrdí Zelenskyj

23.12.2025 9:05 | Monitoring
autor: Alena Kratochvílová

Vánoce na Ukrajině jsou v ohrožení. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj varuje před možnými ruskými útoky během svátků. Pro „soudruhy“ podle něj není nic svaté. Zajištění obrany pro Ukrajinu ovšem bude obtížné kvůli nedostatku protivzdušných obranných systémů.

Rusové jsou takoví, zaútočí na Vánoce, tvrdí Zelenskyj
Foto: Screen Youtube
Popisek: Volodymyr Zelenskyj

Podle informací stanice BBC Rusko zintenzivnilo útoky na oblast Oděsy. Útoky mají za cíl narušovat dodávky elektřiny. V neděli v noci útoky přerušily dodávky elektřiny pro 120 000 lidí.

Ukrajinské ministerstvo energetiky v úterý uvedlo, že Rusko opět útočí na energetický sektor. To v mnoha případech vedlo k nouzovým výpadkům elektřiny v řadě regionů včetně hlavního města Kyjeva.

V pondělí večer zasáhly údery přístavní infrastrukturu v Oděse a poškodily civilní plavidlo, uvedl regionální guvernér dle stanice BBC. Dle deníku The Guardian se jedná o druhý útok za méně než 24 hodin. Zatím nebyly nahlášeny žádné oběti.

Oděsa má zásadní strategický a ekonomický význam, protože je hlavním fungujícím přístavem pro vývoz obilí. Ruské útoky tak ohrožují přístavní infrastrukturu a snaží se Ukrajině zablokovat přístup k námořní logistice. Moskva to označuje za odvetu za útoky na svou „stínovou flotilu“.

„Rusko se pokouší narušit námořní logistiku systematickými útoky na přístavní a energetickou infrastrukturu,“ uvedl na telegramu místopředseda vlády Oleksij Kuleba.

Mezitím co ruské síly útočily na černomořský přístav Ukrajiny v Oděse, zástupce ruského ministra zahraničních věcí Sergej Rjabkov obvinil západní země z ohrožování stability kontinentu.

Rjabkov uvedl, že ačkoliv Rusko nemá v úmyslu zaútočit na Evropu a „sledovat agresivní cíle připisované naší zemi“, nemůže ignorovat riziko přímého vojenského konfliktu mezi jadernými mocnostmi. Evropa podle jeho slov stojí na „okraji propasti“ a hrozí nekontrolovatelný konflikt mezi Ruskem a NATO, informuje server The Independent.

Zelenskyj: Nic pro ně není svaté

Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského je těžké si představit, že je Putin schopen žít bez „zabíjení“ a „invazí“. Na sociální síti X Zelenskyj varoval před vánočními útoky.

„Chápeme, že právě v těchto dnech mohou – to je v jejich povaze – provést masivní útoky na Vánoce. Dnes jsme měli schůzi štábu, kde hlavním tématem byla protivzdušná obrana: ochrana našich měst, vesnic a obcí, zejména ve dnech 23., 24. a 25. prosince. Tomu je třeba věnovat pozornost,“ uvedl Zelenskyj. Pro ruské „soudruhy“ dle jeho slov není nic svaté.

Ukrajinské zpravodajské služby proto dostaly rozkaz zintenzivnit svou práci a získat pevný obraz o tom, jak si stojí, po ruských prohlášeních, že příměří o svátcích nebude.

Prezident Zelenskyj ovšem připustil, že zajištění obrany je obtížné, a to i kvůli nedostatku protivzdušných obranných systémů.

„Vše je velmi obtížné, protože bohužel je nedostatek protivzdušných obranných systémů. A lidé musí být v těchto dnech také opatrní – velmi opatrní –, protože tito „soudruzi“ mohou takové útoky spustit – pro ně není nic svaté,“ uvedl Zelenskyj na X.

 

 

Psali jsme:

„Vystupme z NATO. Ať si Evropa nechá muslimy.“ Slavný herec udeřil na EU
Auta jsou dnes počítače na kolech. A servis musí držet krok, říká Pavel Buráň
Němcům zelenou, Česku brzdit Dukovany? Topolánek hrozí Bruselu revoltou
Zůna mlčel na tiskovce vedle Okamury. Přesto se rozpovídal jinde

 

Zdroje:

https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/2003166247823806895?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.bbc.com/news/articles/cdxe8yqlvgzo

https://www.independent.co.uk/news/world/europe/ukraine-russia-war-live-putin-nato-eu-trump-peace-b2889322.html

https://www.theguardian.com/world/2025/dec/23/ukraine-war-briefing-russian-forces-attack-odesa-twice-in-one-day

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

energetika , Ukrajina , útoky , Vánoce , Oděsa , válka na Ukrajině , Zelenskyj

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Myslíte si, že by během vánočních svátků mělo platit příměří?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

Mgr. Vít Rakušan byl položen dotaz

Co přesně byste nyní udělal jinak?

V čem jste podle vás byli málo odvážní? A nemyslíte, že řadu voličů mohl odradit i ten váš boj s dezinformacemi, za který jste schovávali podle mě spíše jen snahu umlčet jiný názor? Nebo jinak, co jste udělali pro svobodu slova, a proto, aby se lidé nebáli říkat své názory nahlas, což se děje?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

V určitém věku riziko rakoviny přirozeně klesáV určitém věku riziko rakoviny přirozeně klesá Velmi častou masturbací se muži chrání před rakovinou prostatyVelmi častou masturbací se muži chrání před rakovinou prostaty

Diskuse obsahuje 28 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

„Vystupme z NATO. Ať si Evropa nechá muslimy.“ Slavný herec udeřil na EU

8:18 „Vystupme z NATO. Ať si Evropa nechá muslimy.“ Slavný herec udeřil na EU

Nebudete nám nadávat, když vás bráníme. Jestli nemáte stejné hodnoty, tak ta aliance nemá cenu. Tak …