Koudelka (Trikolora): K výroku Hradu o nesouhlasu většiny veřejnosti s Turkem

23.12.2025 9:06 | Komentář
autor: PV

Bez podpisu prezidenta na jmenovacím dekretu se nikdo ministrem nestane. Prezident však má být schopen otevřeně zdůvodnit svůj politický postoj a neschovávat se za "pracující lid", ani "většinu veřejnosti".

Foto: XTV
Popisek: Zdeněk Koudelka

Hrad po jednání prezidenta s Filipem Turkem 22. 12. 2025 prohlásil: „Intenzita a rozsah problematických výroků a činů Filipa Turka opakovaně vyvolávají pochybnosti o jeho loajalitě k hodnotovému řádu vymezeného Ústavou ČR. Není přitom rozhodující, zda mu byly jednotlivé výroky a činy zpochybňující ústavní hodnoty prokázány, ale to, zda na ně tímto způsobem nahlíží významná část veřejnosti.“.

Je v pravomoci prezidenta, zda jmenuje Filipa Turka ministrem. Nechce tak učinit, protože nesouhlasí s jeho politickými názory. Prezident byl zvolen a má tu moc. Schovává-li se však za „významnou část veřejnosti“ či podobné výmluvy, je to nedůstojné. Většina veřejnosti nesouhlasila s bývalou vládou Petra Fialy, tehdy Pavel mlčel. Je obrovský rozdíl mezi Petrem Pavlem a předchozí velkou prezidentskou trojkou – Václav Havel, Václav Klaus, Miloš Zeman, kteří měli jasné i kontraverzní politické názory, ale neschovávali se za nějakou „část veřejnosti“. Chlap je chlap, anebo není.

Co se v mládí naučíš, ve stáří, jako když najdeš. Za mládí Petra Pavla se rádi a často odvolávali držitelé komunistické moci na údajné zájmy a souhlas pracujících. Na to si nyní Hrad vzpomněl, jen pojem „přání pracujících“ nahradil sloganem „většina veřejnosti“.

Rozhodnutí premiéra Andreje Babiše se o Turka jako ministra nesoudit, je správné. Politické spory nemá řešit soud, ale politici. Prezidenta je potřeba porazit politicky v příštích prezidentských volbách. Podobnými žalobami jen politici posiluje politický aktivismus ústavních soudců, což je špatně.

Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.

  • Trikolora
  • krajský zastupitel
Článek byl převzat z Profilu Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.

