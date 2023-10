Farhan (ANO): A tak jsem se naštval...

reklama

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek jsou jedni z hlavních českých dezinformátorů. A to myslím úplně vážně.

Anketa Kdo ve vás vzbuzuje větší úctu? Židé 64% Arabové 9% Nevím / Je mi to jedno 27% hlasovalo: 10024 lidí

Jak jinak si vysvětlit, že ministr vypráví před novináři o nárůstu dodávek penicilinu o 800 procent, a paní Pekarová zase v médiích úplně vážně tvrdí, že léků se k nám dováží o 500 procent víc. To by nás stálo stovky miliard korun navíc.

Je to absolutní nesmysl. Cožpak jim to nedochází? Ale jim to nevadí. Oni to prostě tak plácají, aby omluvili svou neschopnost.

Stejně tak opakovaně všude vypráví, že my blokujeme přijetí zákona o léčivech. Tak jsem navrhl zařazení tohoto bodu na jednání sněmovny. Proč to neudělají oni? Proč to má být až příští týden, když všude naříkají, že je to to jediné, co nás spasí? No protože jim o to reálně vůbec nejde, z jejich strany je to jen trapná hra.

A tak jsem se naštval... vice ZDE.

