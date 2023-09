Farhan (ANO): Novela zákona je jenom fíkovým listem pro novináře a veřejnost

reklama

Vážený pane premiére, vážený pane předsedající, děkuji za slovo.

Já jsem si dělal poznámky k vašemu projevu. Byl velmi obecný a musím říct, že mně došel papír. Já jsem se chtěl přihlásit do normální rozpravy, abych to okomentoval aspoň v deseti, patnácti minutách, a ani to by mi nestačilo. Takže já reaguji ve faktické. Já jenom vám teď řeknu, abyste věděl něco o té novele. Připravili jsme legislativu, která to vyřeší.

Ta novela je jenom fíkovým listem pro novináře a veřejnost. Ta novela tu situaci nevyřeší. Ta novela je nám slibována už více než rok, to za prvé. Dneska už je ve Sněmovně, koluje skoro dvacet pozměňovacích návrhů, aspoň vidíte, jak byla dobře připravená za ten rok. A tu situaci nevyřeší. Jediné, co jste z toho vypíchl, je, co se týká sledování léčiv pro pacienty. To je dobrý bod.

Já jsem vám jenom chtěl říct, pokud to nevíte, tento bod navrhl David Kasal a upozornil na něj ten náš poslanec za hnutí ANO, který byl první, který na to upozornil na zdravotním výboru. A já jsem rád, že se to tam dostalo. Ale nic to nevyřeší, protože ta novela de facto takové té funkce vymahatelnosti nabyde někdy až v druhé polovině příštího roku. Takže teď to je první bod.

Další bod. Opakovaně jsem slyšel z úst vašich, že se jedná o celoevropský problém, že to musí se řešit na evropské úrovni, to bylo v těch minulých obdobích. Já si vám tady dovolím citovat z minulého týdne pana ministra Válka. Zdravotnictví nepatří do oblasti společné evropské politiky. To je docela zásadní a z toho důvodu, když toto pan ministr Válek říká na Sněmovně, tak by bylo dobré, aby se zabýval zdravotnictvím a léky v České republice, protože my to potřebujeme v České republice.

Děkuji.

MUDr. Kamal Farhan ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

