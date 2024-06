Farhan (ANO): Poslední dva roky tato vláda hnala pojišťovny do deficitu

Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych si jenom dovolil krátce za reagovat na svého předřečníka. Já se velmi těším nebo jsem zvědavý, že pojišťovny pro příští rok budou hospodařit s vyrovnaným rozpočtem. Já se na to těším. Já tady na mikrofon chci říct, že to je zajímavá zpráva pro všechny pracovníky ve zdravotnictví. Na druhou stranu jsem chtěl říct, že poslední dva roky tato vláda v čele s ministrem za TOP 09 zdravotnictví hnala pojišťovny do deficitu, hospodařily s deficitem a vůbec se nesnažily systém, řeknu, stabilizovat. Ten systém byl stabilní za naší vlády a teď rozhodně není. Dokonce ve své důvodové zprávě uvádí, že dvě pojišťovny budou mít velké finanční prostředky (?). Já vidím, že se zvedá i pan ministr Stanjura - toho jsem chtěl pochválit jako Ministerstvo financí - který (které?) doporučuje, aby systém byl stabilní, tak aby bylo 18 % na zůstatku na jednotlivých základních fondech.

Když se podíváte (na) tabulku, kterou předložilo Ministerstvo zdravotnictví - tak teď ji nemůžu najít - ale - tady ji mám - prostě všechny pojišťovny klesají na ty zůstatky, já nebudu teď jmenovat, ale: 11,9, 2 %, 6,5 %, 5,7 %, 5,2 %, 6,8 % a 7,2 %. To znamená, že ministr zdravotnictví při tvorbě, ať už úhradové vyhlášky, nebo když se podívá na zůstatky zdravotních pojišťoven, nebere doporučení svého kolegy za - pana ministra Stanjury, že stabilní systém by měl mít kolem 18 % - za daný nebo jak bych to nazval. Děkuju.

MUDr. Kamal Farhan ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky