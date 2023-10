Farhan (ANO): Vy říkáte, že my zdržujeme. Vy zdržujete!

reklama

Vážená paní předsedající, dámy a pánové, děkuji za slovo.

Musím vystoupit, protože na české politické scéně se objevují stále noví a noví dezinformátoři. Jeden větší než druhý. Co je pro mě však šílené, je, že to jsou dezinformátoři z TOP 09. Je to místopředseda, pan ministr Válek a předsedkyně Markéta Adamová Pekarová. (Potlesk od poslanců zleva.) Neustále dávají do éteru nepravdivé a lživé informace o lécích.

Anketa Kdo ve vás vzbuzuje větší úctu? Židé 64% Arabové 9% Nevím / Je mi to jedno 27% hlasovalo: 7993 lidí

Ministr Válek mluví o tom, že máme nárůst o 800 % v penicilinu. Není to pravda. Včera jsem se díval na paní vaším prostřednictvím Adamovou Pekarovou, kdy říkala, že spotřeba léků narostla o 500 %. V tuhle chvíli máme za 100 miliard léky, v České republice se prodávají circa za rok, a ona řekla, že narostly meziročně o 500 %? To je 500 miliard! Jak může pan premiér a jak můžou lidé v téhle vládě řídit zodpovědně tuto zemi, když se tam hází stovkami miliard a každému je to úplně jedno. Jim je to fakt jedno!

A co vám ještě musím říct, vlastně proč tady teď vystupuji. Pan ministr Válek stále svádí, že my blokujeme zákon o léčivech, který je stěžejní, který zajistí léky, že všechno bude, že je všechno zalité sluncem. A já se vás ptám - ten zákon tady leží ve Sněmovně, byl projednán na zdravotním výboru, má stanoviska. Proč není zařazen na dnešní den, když je to pro vás tak důležitý zákon? (Potlesk vlevo.) My chceme pomáhat občanům, my to chceme dávat a vy to tam prostě nezařadíte. Vám je to totiž úplně jedno! To je jenom velká hra. Vy říkáte, že my zdržujeme. Vy zdržujete!

A proto navrhuji, aby ten bod byl zařazen jako první bod dnešního jednání, abychom pomohli v souladu s touto vládou českým občanům.

MUDr. Kamal Farhan ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Farhan (ANO): Komunikaci mezi opozicí a ministerstvem si takhle rozhodně nepředstavuji Farhan (ANO): Novela zákona je jenom fíkovým listem pro novináře a veřejnost Farhan (ANO): Není pravda, že zlevní všechny zdravotnické prostředky Farhan (ANO): Ministr zdravotnictví, který vypouští neustále balónky

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama