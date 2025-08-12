Farský (STAN): Moc rád se spletu

13.08.2025 8:19 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k schůzce Donalda Trumpa a Vladimíra Putina

Farský (STAN): Moc rád se spletu
Foto: Repro ČT
Popisek: Jan Farský

Před měsícem jsem byl na Ukrajině. Setkal jsem se s obyčejnými lidmi, vojáky i politiky. Na doslech fronty i ve vnitrozemí. A jedno bylo všem společné: Obrovské odhodlání bránit svoji zemi. Viděli, co Rus udělal v místech, které na pár měsíců v roce 2022 dobyl. Vraždy, znásilňování, únosy, rabování, mučení. Barbarství. Totální neúcta k lidskému životu. A tohle má uspět? I v našem zájmu nesmí.

Jsem rád, že Evropa nepreferuje jednání o Ukrajině bez Ukrajiny. Minimálně tak ctí mezinárodní právo. Ale nějak si stejně nedovedu představit dohodu, kterou by Putin dopřál Trumpovi a zároveň by byla pro Ukrajinu přijatelná. Ale moc rád se spletu a snad po sedmi měsících útoků Trumpa spíše na Ukrajinu (a spojence), než na Rusko, přinese dohodu, která bude cestou…

Mezitím ale Ukrajinci dělají vše pro to, aby byli na svém okolí co možná nezávislí, a na tom samém musí dělat Evropa.

Mgr. Jan Farský

  STAN
  europoslanec
