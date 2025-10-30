Farský (STAN): Populisté v Nizozemsku prohráli, vyhráli proevropští liberálové

Populisté v Nizozemsku prohráli, volby vyhráli proevropští liberálové.
Gert Wilders, současný spojenec Andreje Babiše a dříve přítel a vzor pro Tomia Okamuru, zaostal. V minulých volbách ho voliči poslali k moci. On nejenže neuspěl, sám z vlády vycouval a i kvůli tomu se nyní konaly předčasné volby.
Populisti mají podle všeho dost krátkou politickou životnost, danou vyčerpáním rezerv a nenaplněním nereálných očekávání. To jen k těm “nezvratným” posunům v Evropě jak jsou často zveličovány od Patriotů.
autor: PV