Farský (STAN): Populisté v Nizozemsku prohráli, vyhráli proevropští liberálové

30.10.2025 18:02 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k volbám v Nizozemsku.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Jan Farský

Populisté v Nizozemsku prohráli, volby vyhráli proevropští liberálové.

Gert Wilders, současný spojenec Andreje Babiše a dříve přítel a vzor pro Tomia Okamuru, zaostal. V minulých volbách ho voliči poslali k moci. On nejenže neuspěl, sám z vlády vycouval a i kvůli tomu se nyní konaly předčasné volby.

Populisti mají podle všeho dost krátkou politickou životnost, danou vyčerpáním rezerv a nenaplněním nereálných očekávání. To jen k těm “nezvratným” posunům v Evropě jak jsou často zveličovány od Patriotů.

Mgr. Jan Farský

  • STAN
  • europoslanec
