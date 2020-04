Farský (STAN): V zákazech je vláda razantní, ale v uvolňování a plánech už zdaleka tak výkonná není

reklama

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

pokusím se vám vysvětlit, proč s 30denním prodloužením nouzového stavu mám skutečně velký problém, tak velký problém, že si nemyslím, že je vůbec možné ho podpořit. Uvedu několik argumentů, u kterých budu rád, když jim doznáte slechu.

V situaci, kdy skutečně, jak vláda popisuje, se všechno mění každou chvílí, každým momentem, nikdo nemá žádný plán, což se mi nelíbí, ale tato vyjádření vlády slyším a nezbývá mi, než je brát na vědomí, tak už před nějakými 14 dny, ještě neuplynula ani polovina těch prvních 30 dní nouzového stavu, jsme slyšeli od vlády, že chce protažení o dalších 30 dní, že neví, co se bude dít, ale nouzový stav se evidentně zalíbil, tak má trvat dalších 30 dní. Ale nouzový stav je obrovský zásah do práv, do svobod každého občana a je obrovským zásahem do celého fungování společnosti. A čím déle bude trvat, tím větší škody samozřejmě způsobí. A v tu chvíli je nutné vyvažovat, je nutné balancovat. Není to jednoduché rozhodování, ale prohlašovat, že pomůže všem ve finále, celé společnosti, i těm nejohroženějším prodloužení nouzového stavu takto šmahem, prostě pravda není.

Vláda v prvních 30 dnech nouzového stavu zvládla porušit některá ústavou zaručená práva - třeba volby, volby na Teplicku, doplňovací do Senátu. Přestože jasně zákony říkají, že je možné je posunout pouze zákonem, tak vláda je prostě posunula svým rozhodnutím. Stejně tak - a to už soudy rozhodly, že to v pořádku není - si myslím, že je hodně za hranou to, jak jsou omezena jednání zastupitelstev, samospráv, to vláda také překročila své pravomoci - také z toho tak trochu nenápadně ustupuje, tam předpokládám, že se k soudu ani nedostane.

Skutečně těch prvních 30 dní - a vím, že je náročných, složitých, a klobouk dolů před všemi, kteří to dobře zvládají - je ale bohužel ze strany vlády dost chaotických a doplněných zmatky. Když sami členové vlády používají slova, jako že jsme ve válečném stavu, v situaci, ve které jsme nikdy nebyli, tak jsou to přesně ty chvíle, kdy má být jasné vedení, jasné vize, jasné rozhodování a odůvodněné a za tím si stát. A čeho jsme ale svědky? Byť je to banální umožnění seniorům nakupovat ve vyhrazených dobách, vláda dokázala během několika málo dní změnit třikrát. Jak u takového jednoduchého rozhodnutí vláda třikrát tipuje, kdy se to seniorům bude hodit nakupovat. Jak jí pak máme důvěřovat v daleko složitějších a odpovědnějších rozhodnutích. A i tam se to bohužel opakuje. Tak jsme slyšeli, že živnostníci nebo podnikatelé měli nejdřív dostat 15 000, ale jen někteří, pak 25 000, pak se pravidla znovu upravila a během týdne už máme několikátou verzi. Jak se v tom lidé mají vyznat? Navíc to je mnohdy prezentováno tak, že když to projedná vláda, tak už to platí, přestože rozhoduje v těch případech Poslanecká sněmovna.

Skutečně omezte, žádám vás, vládo, omezte to zmatkování, omezte ten chaos, protože ten neprospívá vůbec nikomu a jenom zatěžuje lidi, kteří už tak jsou zatíženi velkým stresem.

Anketa Obstál prezident Zeman v koronavirové krizi? Ano 87% Ne 13% hlasovalo: 10797 lidí

Tak jak to v tom vypadá, tak bohužel v těch zákazech je vláda razantní, ale v tom uvolňování a v plánech do budoucnosti už zdaleka tak výkonná není. Myslím si, že každý je připraven vzdát se části svých práv v nouzovém stavu, vyhovět tomu, že je potřeba díky nouzovému stavu zabezpečit ty nejzranitelnější. Ale opět. Uplynulo takřka 30 dní a pořád jsou problémy se zásobováním těch nejzranitelnějších ochrannými prostředky. Pořád jsou potíže v domovech důchodců. Pořád jsou potíže u zdravotníků. Ne všichni mají ochranné prostředky v kvalitě, kterou mají mít. Ale já když jsem přemlouval k tomu, že není takový problém nouzový stav posunout, tak právě proto jsem si to odůvodňoval, a myslím, že takto si to odůvodňovala většina občanů - dělám to proto, abych pomohl těm, kteří touto hroznou pandemií jsou postiženi nejvíc. Pak je ale zoufalé vidět, že přestože jsme se těch práv vzdali, tak ani ti, kteří jsou nejzranitelnější, prostě se jim té maximální podpory nedostává.

Ještě jsem, musím říct, dost zmatený z toho, jak vláda striktně zakázala, zablokovala, zavřela, a pak tak po kouskách, jako bychom snad za každé uvolnění měli být vždycky speciálně vděčni a děkovat, uvolňovala. Tu, když viděla, že své sliby o tom, že každý dostane roušky a jak je bude Česká pošta doručovat, že je nesplní, tak uvolnila nákupy v galanteriích. Dobrý krok. Takže galanterie jsou otevřeny. Pak se ozvali rodiče od dětí, že jim budou chybět dětské boty na jaře, tak se uvolňuje dětská obuv. Tu se ozvou další, tak se uvolní další kousek. Ale chybí tomu logika. A přitom zasahujeme do práv jednotlivých lidí. Přitom zasahujeme a nesmírně tím poškozujeme střední třídu, tu, která je pilířem každé svobodné, demokratické společnosti. A zasahujeme tou obrovskou nejistotou. Kdyby byla jasná rozhodnutí, jasný plán, tak s tím se mnozí dokážou vyrovnat. Ale ta chaotičnost, ta je hrozná v tom, že tu nejistotu jenom prodlužuje a škody prohlubuje.

Další moment, který je, a dostal se mi od starostů, včera jim dorazilo od Ministerstva zdravotnictví, že svým rozhodnutím ruší omezení fungování Czech POINTů. Tak si představme, že například do klenotnictví nebo zlatnictví, kde skutečně nechodí hromady lidí, kde se za den otočí skutečně jenom pár lidí, tak tam lidé nemůžou si jít koupit třeba ten svatební nebo zásnubní prsten nebo nějaký šperk. Ale na Czech POINT teď už chodit bez problémů můžou? Přitom to bylo omezeno na dvakrát tři hodiny týdně. Jak se s tím vypořádali starostové, kteří prostě v první linii stojí a tu odpovědnost nesou, tak jako dokázali zajistit místo státu dezinfekci pro své občany, tak jako dokázali zajistit roušky, jako dokázal Liberecký kraj zorganizovat výroby statisíců nanoroušek pro své občany a lidi v první linii, tak tak si poradili i starostové. Prostě zavedli to, že na dveře dali ceduli, zavolejte a pak vám bude Czech POINT otevřen.

Ale proč tímto způsobem vláda rozhoduje? Přitom ten stav, který Ministerstvo zdravotnictví svým předchozím rozhodnutím zavedlo, měl končit 11. dubna. Takže nejdřív se řeklo, do 11. dubna to bude takto. A 6. dubna pak přijde příkaz starostům, ať se od druhého dne zajistí jinak? To skutečně nepomáhá. Bere to energii tam, kde ta energie pak chybí. Ta energie, která chybí k tomu, aby se pomáhalo lidem.

V materiálu, který jsme dostali sněmovním... není to tisk, ale podklad číslo 4676, který má odůvodnit prodloužení nouzového stavu o 30 dní, je toho málo pro to, co by odůvodňovalo, že to má být zrovna 30 dní. Chybí tam data o tom, co ztrácíme tím, že je nouzový stav zaveden. Co ztrácíme, když jak tady zmiňoval kolega Kaňkovský, prostě je přibrzděno fungování nemocnic, kdy nedochází k preventivním prohlídkám, péči, a to také se samozřejmě podepisuje na zdraví lidí a určitě i na jejich životech. To tam vůbec není žádným způsobem definováno a žádným způsobem ohodnoceno. Kolik lidí přijde o životy, protože včas se nezjistí jejich nemoci, které by jinak v normální době zjištěny byly? To se tam vůbec nedozvíme. Jenom víme, že prostě zastavili jsme celou společnost a vy se, lidé, nějak postarejte.

Takže proto, protože tam chybí jakýkoli výhled do budoucnosti, jakýkoli plán, a zároveň cokoli, co by odůvodňovalo, že to má trvat dalších dlouhých 30 dní, tak proto pro takové prodloužení určitě hlasovat nemůžu a nemůžeme ani jako klub Starostů a nezávislých.

Děkuji za pozornost.

Mgr. Jan Farský SLK



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Farský (STAN): Mám radost a cítím hrdost jak po Naganu Farský (STAN): Regionům je potřeba pomoci Farský (STAN): Vláda opět ukázala, že opoziční návrh neprojde, ačkoli je lepší i jednodušší Farský (STAN): Diskriminující šikana, která zvyšuje odpor k očkování

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.