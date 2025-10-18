Farský (STAN): Vznik koalice pro nevydání Andreje Babiše a Tomia Okamury

Dozvěděli jsme se o dalších kauzách Filipa Turka (a přečetli si o tom i naši kolegové z německého, rakouského nebo francouzského tisku). Vznik koalice pro nevydání Andreje Babiše a Tomia Okamury je stejně nevábná jako její cíl… V Bruselu jsme připravovali další plenární zasedání. To a mnohem víc, v tradičním týdenním přehledu.
HAVLŮV ODKAZ
Z novinových titulků mám občas pocit, jako by bylo všechno beznadějné, nedaří se a panuje u nás blbá nálada. Tak tenhle dojem mi vyvrátila konference Forum 2000, na které jsem se setkal s mnoha inspirativními lidmi, kterým v dnešní nelehké době nechybí vize pro to, kam bychom měli dál udržitelně a odpovědně směřovat. Tradičně tím navazujeme na tmelící myšlenky Václava Havla. Přesně o tom jsme diskutovali na panelech i v předsálí během konference, které jsem měl možnost zúčastnit se v Praze. Půjde to. Mám tyhle akce rád a těším se zase příště!
SUDETY DIALOG
V průběhu tří dnů proběhla v Bruselu série přednášek a diskusí, která se různými pohledy dívala na oblast Sudet. Není to jen historické téma, prolíná se lidskými osudy, uměním, architekturou, krajinou a je velmi politické - možná až zbytečně politizované. O tom bychom se měli bavit, ne to přehlížet. Proto mě těší, že jsme i těmito akcemi tomu mohli jít naproti. Díky za to především Matěji Hollanovi a badateli Petru Bergmannovi. Příhraniční oblasti mají velký potenciál spolupráce - což vím jakožto člověk z Libereckého kraje z první ruky. Musíme ale být schopni překročit stín minulosti. Historii potřebujeme znát a učit se z ní, ne ji zapomínat a přehlížet, ale vést dialog.
PUTIN MÍŘÍ NA EVROPSKOU PŮDU
Poprvé od zahájení ruské invaze na Ukrajinu se Vladimir Putin chystá na území EU. Po čtvrtečním telefonátu totiž americký prezident Donald Trump oznámil, že se jim podařilo opět pokročit blíž k dohodě o míru na Ukrajině a mají se spolu setkat. Vybrali si pro to příhodné místo, kde vládne přítel obou - Viktor Orbán. Setkat se tedy mají v Budapešti, což je poněkud hořká ironie, vzpomeneme-li Budapešťské memorandum, ve kterém se Ukrajina vzdala jaderných zbraní výměnou za bezpečnostní záruky… Chci věřit, že se podaří posun k míru, který nebude jen „o Ukrajině“, ale především vhodný i pro Ukrajinu. A že se to tentokrát obejde bez červeného koberce pro agresora.
DOBRÁ ZPRÁVA: EDIP
Podařilo se dosáhnout dohody o evropském obranném programu (EDIPu) ve vyjednávání v rámci trialogů. Z toho mám radost - v Evropském parlamentu jsem o jeho okamžitou realizaci usiloval společně s polskými, italskými a baltskými kolegy. Je to 1,5 miliardy EUR obratem k dispozici pro náš průmysl, obrovská příležitost pro české firmy. Jednání byla zdlouhavá, ale konečně jsme se přiblížili k tomu, že program začne fungovat.
autor: PV