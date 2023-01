Feranec (ANO): To je věta, skutečně do kamene tesat

reklama

Děkuji, pane předsedající, pane premiére, vážení členové vlády, dámy a pánové, i já reaguji na to, co říkal pan Michálek. To je věta, skutečně do kamene tesat.

Kdyby byla ochrana oznamovatelů, nebyla by kauza Dozimetr. No to je úplně... Víte, kdy by nebyla kauza Dozimetr? Kdyby si všichni dělali svoji práci. Všichni. Členové všech možných kontrolních orgánů. Představenstev, dozorčích rad i rada, a když se mi něco nelíbí, když o něčem vím, tak to řeknu nahlas, a když to pokračuje dále, tak u toho nejsem.

Jenom kdyby si všichni plnili svoje povinnosti, to co mají, nebyli alibisté, nebáli se o to místo, tak potom by nebyla ta kauza. A když přijmeme další a další zákony, ale budeme se chovat stále alibisticky, no ty zákony to za nás nevyřeší.

Děkuji.

