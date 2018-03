Feri (TOP 09): Budeme si starosty volit přímo? Mohl by nastat chaos

Za pár let se může komunální politika hodně proměnit. Češi, Moravané a Slezané si možná zvolí starosty a primátory přímo. Hnutí ANO Andreje Babiše, uskupení Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury, Piráti a komunisté se shodují na tom, že by se starostové měli volit přímo. Mají ústavní většinu, takže ve Sněmovně mohou zákon prosadit. Politici věří, že přímá volba zvedne zájem občanů o veřejné dění. K volebním urnám lidi přilákala už přímá volba prezidenta a politici zmíněných stran věří, že se podobný efekt projeví i u komunálních voleb.

Hnutí ANO si od úpravy také slibuje, že už nebude tak snadné obejít vítěze voleb zákulisními dohodami na radnicích. Spor se však vede o to, jak bude přímá volba vypadat. V horní komoře zmíněné strany nemají většinu, takže obě komory musí najít nějaký kompromis, na kterém se shodnou. Dosažení kompromisu nebude snadné, protože ODS, ČSSD či hnutí Starostové a nezávislí jsou skeptičtí. „U velkých obcí a měst by se musely posílit pravomoci hlavy obce, jinak hrozí vznik sporů a rozklad komunální politiky,“ přiblížil výhrady předseda STAN Petr Gazdík.

Nejmladší český poslanec Dominik Feri (TOP 09) a radní města Teplice doplnil, strana žádný návrh na přímou volbu starostů nepodpoří, ale když už se zákon projednává, budou se poslanci snažit o to, aby byl co nejméně škodlivý. „Nepodpoříme žádný návrh, ale budeme se účastnit práce na něm, aby byl napsán rozumně a nevedl k chaosu,“ uvedl.

A jak by přímá volba mohla vypadat? Jednu z možností nastínil i prezident Zeman ve svém inauguračním projevu. Občané by starostou zvolili politika vítězné strany skrze preferenční hlasy. Další možností je, že by lidé dostávali u komunálních voleb 2 lístky. Jeden se zastupiteli a jeden s kandidáty na starosty. Tato možnost by se líbila Pirátům. Tomio Okamura z SPD by si také dokázal představit, že by se ze starosty a případně z hejtmana stal politik s větší odpovědností, který by nesl odpovědnost za práci členů rady města či kraje. Hejtman či starosta by se tak ocitl v pozici podobné úloze prezidenta USA. O zákonu se ale teprve jedná a jeho prosazení může zabrat i několik let.

