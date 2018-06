Fiala (ODS): Kam až chce demokratická levice zajít ve své sebedestrukci?

Na nedůstojnou roli, kterou nyní hraje ČSSD, bychom nikdy nepřistoupili. Nikdy bychom nedělali fíkový list koalici ANO, SPD a KSČM. Nikdy bychom neslevili z požadavku, že ve vládě nesmí být trestně stíhaní lidé.

Sociální demokraté poté, co ustoupili skoro ze všeho, co mělo pro ně nějakou cenu, vládu odsouhlasili. Přitom nevěděli, kdo bude ve vládě nebo jaké požadavky budou nakonec mít komunisté.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jak nedůstojnou partii sociální demokracie hraje, se ukázalo hned po vyhlášení výsledků referenda. Po osmi měsících jednání-nejednání o vládě, po měsíci čekání na rozhodnutí ČSSD v referendu a sotva dva dny po jeho skončení se dovídáme, že předseda ČSSD nezná jména ministrů za ANO a jeho kandidát na ministra zahraničí Miroslav Poche není přijatelný ani pro prezidenta, ani pro KSČM a tím pádem ani pro premiéra.

Situace, do níž se sociální demokracie z vlastního rozhodnutí vydala, je neuvěřitelná. Vidíme tu jasně, že komunisté už mluví nejen do programových věci “své” vlády, ale i do personálních záležitostí sociální demokracie. Nabízí s otázka, kam až chce demokratická levice zajít ve své sebedestrukci.

Psali jsme: Fiala (ODS): Polokomunistická vláda nebude pro ODS partnerem, ale soupeřem Fiala (ODS): Fraška na Hradě nevyvolává úsměv, ale spíše smutek Fiala (ODS): Babiš rád mluví, ale skutek utek Fiala (ODS): Druhé jmenování Andreje Babišem premiérem je výsměchem členům ČSSD

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV