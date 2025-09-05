Fiala (SPD): Marocký imigrant znásilnil čtrnáctiletou dívku

05.09.2025 12:04 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k migraci.

Fiala (SPD): Marocký imigrant znásilnil čtrnáctiletou dívku
Foto: Daniela Černá
Popisek: Poslanec Radim Fiala

Marocký imigrant znásilnil čtrnáctiletou dívku a Španělé požadují vyhoštění migrantů. Deportujme zločinecké imigranty! Španělská policie zadržela sedmnáctiletého Maročana podezřelého ze znásilnění čtrnáctileté dívky v Madridu. Tohle v naší zemi nechceme, odmítáme Migrační pakt EU, který prosadila Fialova vláda a který nařizuje přerozdělování imigrantů. Nechceme tady muslimské a africké imigranty a prosazujeme deportace zločineckých cizinců.

Podle portálu Morroco World News ke znásilnění došlo v pátek. Mladík s historií vážných porušení zákona odtáhl dívku u přijímacího centra pro nezletilé migranty do nedalekého parku.  Strážci zákona na místě našli dívku v šoku bez šatů, s jasnými známkami toho, že byla znásilněna. Mladík se jim pokusil uprchnout, když se jej pokusili zadržet, zaútočil na ně. Umístili jej do detenčního centra pro mladistvé. U nás o tom informoval iDnes.

Madridské autonomní společenství požádalo státní úřady, aby mladého násilníka zařadily na seznam 37 nezletilých migrantů, které chtějí repatriovat do země jejich původu, protože jsou „nepřizpůsobiví“.

„Nezletilí jsou každý den agresivnější,“ prohlásila prezidentka Madridského autonomního společenství Isabel Díaz Ayusová. Obvinila vládu premiéra Pedra Sáncheze, že namísto pomoci jen zvyšuje čísla migrantů. „Už toho bylo dost.“

V červenci Španělé uspořádali protest před jiným centrem pro migranty v reakci na zprávy, že jednadvacetiletý muž z Mali znásilnil jednadvacetiletou Španělku.

Ing. Radim Fiala

  • SPD
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Okamurův Václavák na Kladně: Maminky s dětmi mi vyprávěly, o kolik je Fialova vláda připravila
Bondarenková (SPD): Vdát se, bydlet a mít děti. Ne asi!
Křik ve studiu: „Hulváte!“ zpražila Schillerová Skopečka. „Bezmozci,“ přidal Ševčík
Rozvoral (SPD): Politická konkurence se snažila vyřadit vlastence z voleb!

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Fiala , migrace , Španělsko , Radim Fiala

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Měla by se migrační politika EU radikálně změnit?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Jinde na netu:

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Fiala (SPD): Marocký imigrant znásilnil čtrnáctiletou dívku

12:04 Fiala (SPD): Marocký imigrant znásilnil čtrnáctiletou dívku

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k migraci.