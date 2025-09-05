Fiala (SPD): Marocký imigrant znásilnil čtrnáctiletou dívku

Marocký imigrant znásilnil čtrnáctiletou dívku a Španělé požadují vyhoštění migrantů. Deportujme zločinecké imigranty! Španělská policie zadržela sedmnáctiletého Maročana podezřelého ze znásilnění čtrnáctileté dívky v Madridu. Tohle v naší zemi nechceme, odmítáme Migrační pakt EU, který prosadila Fialova vláda a který nařizuje přerozdělování imigrantů. Nechceme tady muslimské a africké imigranty a prosazujeme deportace zločineckých cizinců.
Podle portálu Morroco World News ke znásilnění došlo v pátek. Mladík s historií vážných porušení zákona odtáhl dívku u přijímacího centra pro nezletilé migranty do nedalekého parku. Strážci zákona na místě našli dívku v šoku bez šatů, s jasnými známkami toho, že byla znásilněna. Mladík se jim pokusil uprchnout, když se jej pokusili zadržet, zaútočil na ně. Umístili jej do detenčního centra pro mladistvé. U nás o tom informoval iDnes.
Madridské autonomní společenství požádalo státní úřady, aby mladého násilníka zařadily na seznam 37 nezletilých migrantů, které chtějí repatriovat do země jejich původu, protože jsou „nepřizpůsobiví“.
„Nezletilí jsou každý den agresivnější,“ prohlásila prezidentka Madridského autonomního společenství Isabel Díaz Ayusová. Obvinila vládu premiéra Pedra Sáncheze, že namísto pomoci jen zvyšuje čísla migrantů. „Už toho bylo dost.“
V červenci Španělé uspořádali protest před jiným centrem pro migranty v reakci na zprávy, že jednadvacetiletý muž z Mali znásilnil jednadvacetiletou Španělku.
autor: PV