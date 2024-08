Fiala (SPD): Ministerstvo životního prostředí prosazuje tvrdší a dražší Green Deal, než požaduje EU

Ministerstvo životního prostředí ministra Hladíka z KDU-ČSL prosazuje tvrdší a dražší opatření Green Dealu, než požaduje sama EU! Ekonomický deník informoval, že vládní materiál Politika ochrany klimatu v České republice (POK), který vypracovalo ministerstvo životního prostředí vedené Petrem Hladíkem počítá s vyšší redukcí emisí skleníkových plynů, než požaduje Evropská unie. Takže ministerstvo vedené Petrem Hladíkem je papežštější než papež a přidává ještě větší závazky, než požaduje Brusel! To vše šíleně prodraží paliva a energie. Zastavme zelené eurošílenství Fialovy vlády! Hnutí SPD odmítá Green Deal i systém emisních povolenek.

Požadavek EU zní: snižte emise oxidu uhličitého o 55 procent do roku 2030 – oproti výchozímu stavu roku 1990. Jenže návrh POK uvádí snížení o 62 procent! Velcí emitenti v energetice, průmyslu a letecké dopravě mají emise snížit o 62 procent, návrh POK zmiňuje pokles o 68 procent! Podobná situace nastala u menších zdrojů emisí oxidu uhličitého, kde by snížení dosáhlo 31 procent oproti požadované redukci o 26 procent.

Anketa Zvrátí Ukrajinci průběh války pomocí nově dodaných západních zbraní? Zvrátí 2% Nezvrátí 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 7313 lidí

Green Deal Evropské unie, který podpořila Babišova a podporuje i Fialova vláda, nás bude stát tisíce miliard! To jsou obrovské náklady, které mohou zničit ekonomiku a zbídačit národ! Přechod na „zelenou ekonomiku“ v Česku vyjde do roku 2030 podle expertních studií na jeden bilion korun, do roku 2050 pak na více než tři biliony korun. Zásadní proměnu bude přitom muset provést většina tuzemských sektorů ekonomiky. Vyplývá to z návrhů prorůstových opatření, které vydala Národní ekonomická rada vlády (NERV).

Recept SPD na levnou elektřinu je jasný a hovoříme o něm dlouho: zastropovat ceny elektřiny přímo u jejích výrobců a následně i u dodavatelů, a to vše ve prospěch koncových zákazníků. Cestou k tomu je i stoprocentní státní vlastnictví společnosti ČEZ, která je z hlediska výroby, cenotvorby a distribuce elektřiny rozhodujícím subjektem v ČR. Je rovněž nezbytné prodávat v ČR vyrobenou elektřinu přímo, bez zahraničních prostředníků a komoditních burz, jejím českým spotřebitelům.

Současně musíme jako stát odmítnout nařízení EU v oblasti energetiky, vyplývající z projektu Green Deal a ze systému emisních povolenek EU. Musíme si zachovat suverenitu v rozhodování o podobě našeho energetického mixu a urychleně rozšířit kapacity našich jaderných elektráren. To je cesta k zachování naší energetické soběstačnosti a bezpečnosti.

Ing. Radim Fiala SPD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky