Fiala (SPD): Ministr Válek plánuje rozsáhlé rušení menších nemocnic

Ministr zdravotnictví Válek (TOP 09) plánuje rozsáhlé rušení menších nemocnic, čímž ohrozí zdraví a životy občanů a způsobí devastaci českého zdravotnictví.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) plánuje rozsáhlé rušení menších nemocnic, což by vedlo k dalšímu omezení dostupnosti zdravotní péče pro české občany. Před tímto nebezpečným krokem varují i renomované profesní organizace jako např. Asociace českých a moravských nemocnic. Plán ministerstva zdravotnictví počítá s tím, že v řadě bývalých okresů by už existovaly pouze polikliniky, nikoli nemocnice s lůžkovými odděleními či s akutní péčí. To je něco zcela nepřijatelného. Výsledkem by byla devastace českého zdravotnictví, které si čeští občané platí jako veřejnou službu formou povinného pojištění. Už nyní přitom statisíce občanů, včetně dětí, nemají svého stálého praktického lékaře či zubaře a napříč republikou je absolutní nedostatek lékařských všeobecných či zubních pohotovostí, které v některých regionech úplně chybí. Za Fialovy vlády se tento stav ještě markantně zhoršil. Další razantní omezení sítě zdravotnických zařízení a kapacit by už vedlo k přímému ohrožení zdravotního stavu a mnohdy i životů vysokého počtu občanů. K tomu je třeba připočíst i dva roky trvající nedostatek některých základních léků na domácím trhu. Ministr Válek měl být premiérem již dávno navržen na odvolání z vlády. Hnutí SPD disponuje řadou odborníků a jsme připraveni se v budoucí vládě aktivně podílet na systémových změnách ve zdravotnictví včetně zásadních a nutných legislativních změn.

