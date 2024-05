Fiala (SPD): Naprosto odmítáme záměr vlády zvyšovat věk odchodu do důchodu

reklama

Naprosto odmítáme záměr Fialovy vlády zvyšovat věk odchodu do důchodu nad současných 65 let, a to bez omezení, což se má týkat již osob narozených v roce 1966 a mladších. Stejně tak zásadně nesouhlasíme se snižováním poměru starobního důchodu vůči předchozí mzdě, což vláda hodlá spustit již v případě občanů, kteří půjdou do důchodu v roce 2026 a později. Nepřijatelné je pro nás i omezení výchovného od roku 2027 a neúplný výčet rizikových náročných profesí, u nichž bude nárok na dřívější odchod do plného řádného důchodu.

Jako hnutí SPD máme v oblasti důchodové politiky celou řadu připomínek a systémových návrhů, které jsme ministru Jurečkovi v průběhu vzájemných jednání představili. Naši zástupci a experti jsou připraveni o důchodové reformě jednat i s prezidentem Pavlem, který ovšem přes slibovaná jednání s opozicí hnutí SPD neoslovil, a znovu tak potvrzuje, že není prezidentem všech občanů.

Ing. Radim Fiala SPD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Babiš: „Konečná a ten Turek.“ „Máme plán. Ukážeme ho.“ Kolovratník (ANO): Vláda chce, aby dnešní třicátníci šli do důchodu skoro v sedmdesáti Nejsou děti. Nenarodily se. Evropa začíná letos oficiálně vymírat V Partii řešili důchody. Ale když došlo na Ukrajinu, bylo zle

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE