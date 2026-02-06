Ministr Šťastný: Chůze, jízda na kole nebo kombinace s veřejnou dopravou

06.02.2026 9:06 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke zdravému způsobu pohybu.

Ministr Šťastný: Chůze, jízda na kole nebo kombinace s veřejnou dopravou
Foto: XTV
Popisek: Boris Šťastný

Dnes jsem jednal s ministrem dopravy Ivanem Bednárikem o tom, jak může doprava víc podporovat pohyb a zdravý životní styl.

Doprava totiž není jen o přesunu z místa na místo. Je to prostředí, které může přirozeně podporovat pohyb, a tím i zdravější životní styl. Chůze, jízda na kole nebo kombinace s veřejnou dopravou patří k nejdostupnějším formám prevence, které máme doslova na dosah.

Mezi priority naší spolupráce patří kampaně na podporu aktivního pohybu.

Směřujeme k větší podpoře zdraví, bezpečnosti a aktivního života napříč Českou republikou.

MUDr. Boris Šťastný, MBA, LL.M.

