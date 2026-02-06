Ministr Šťastný: Chůze, jízda na kole nebo kombinace s veřejnou dopravou

Dnes jsem jednal s ministrem dopravy Ivanem Bednárikem o tom, jak může doprava víc podporovat pohyb a zdravý životní styl.
Doprava totiž není jen o přesunu z místa na místo. Je to prostředí, které může přirozeně podporovat pohyb, a tím i zdravější životní styl. Chůze, jízda na kole nebo kombinace s veřejnou dopravou patří k nejdostupnějším formám prevence, které máme doslova na dosah.
Mezi priority naší spolupráce patří kampaně na podporu aktivního pohybu.
Směřujeme k větší podpoře zdraví, bezpečnosti a aktivního života napříč Českou republikou.
MUDr. Boris Šťastný, MBA, LL.M.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.