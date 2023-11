Fiala (SPD): Piráti se naprosto demaskovali

reklama

Na svém účtu sociální sítě X (dříve Twitter) napsali: „Nic jako legalizace migrace neexistuje. Migrace je legální. Lidé mají právo se volně pohybovat a stěhovat se kamkoliv chtějí, a to jim musí být umožněno bezpečně a za jasných pravidel.“ Tím Piráti fakticky potvrdili, že prosazují svět bez hranic, kde každý může migrovat a stěhovat se, kamkoli chce.

Podle hnutí SPD lidé nemají právo stěhovat se, kam chtějí. Lidé se mohou do nějaké země nastěhovat, pokud jim to lidé té země, kam se chtějí nastěhovat, povolí. Jednotlivé země patří svým občanů a ti jediní mají plné právo rozhodovat, koho a za jakých podmínek do své země přijmou, a koho nepřijmou.

Toto vyjádření Pirátů nás nepřekvapuje. „S muslimskou Evropou nemám problém,“ uvedl před časem Ivan Bartoš. „Přál bych si, aby byl svět skutečně bez hranic. Migrace je přirozená věc. Jestli, a to již vidíme ve Francii i Německu, má být Evropa do deseti až patnácti let muslimská, nemám s tím problém,“ odpověděl Bartoš na pirátském fóru na dotaz k „imigraci barevných přistěhovalců“.

Že se nejedná o žádný úlet, ale o dlouhodobé Bartošovy postoje, podle mě svědčí to, že se Ivan Bartoš účastnil například demonstrace „Uprchlíci vítejte“. Podporuje velmi nebezpečnou extrémistickou a násilnickou Antifu, která též podporuje nelegální imigraci. Ve světě je Antifa označována jako teroristická organizace. Piráty řízená Praha podpořila částkou 120 tisíc korun festival s názvem "Tvůrčí Afrika, anebo všichni jsme Afričani". Senátorka Pirátů Adéla Šípová před časem napsala, že souhlasí s kvótami a na migranty se těší…

Ing. Radim Fiala SPD



