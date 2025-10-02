Fiala (SPD): Proti SPD jde opět korporátní svět a jejich zaplacení novináři

Tohle je vtipné. Mainstreamová média a "novináři" nám tady celou dobu cpou do hlav, jak jsou Jarmarky SPD dotované. Jak nemohou zemědělci brambory za 8 korun prodávat. A ejhle. Nejmenovaný řetězec jim do toho hodil vidle. Začal prodávat brambory za 6 korun. Má na tom samozřejmě zisk. Tak si odhadněte, za kolik korun ty brambory od zemědělců vykupuje.
SPD přitom ty brambory na jarmarku prodává za 8 korun. Jediný rozdíl je v tom, že kdyby ta SPD o tom tématu nemluvila a neukázala v praxi, jak to funguje, nebyla by šance nic změnit.
Proti SPD jde opět korporátní svět. A jejich zaplacení novináři, soudci, bezpečnostní aparát. Důvod je jediný. Když SPD vyhraje volby, vše se změní. Najednou se ukáže, že to jde. Že nemusíme platit emisní povolenky EU. Najednou se ukáže, že potraviny jsou opravdu násobně předražené. Stejně tak léky, byty, energie, život. Najednou se ukáže, že nám celou dobu lhali a že nás okrádali.
Najednou zjistíme, že umíme vše vyrobit sami. Levně a kvalitně. A nepotřebujeme žádné dovozové Indy a Ukrajince. Ale lidi chtějí spravedlivou mzdu, za kterou se dá slušně žít. A makat pro Čechy, ne cizince. A najednou třeba zjistíme, že se tady dá nakrásně žít. Všichni. Ne jen hrstka vyvolených. V krásné a bohaté zemi, která byla znevolněna. Ale dokázala se osvobodit.
A ono k tomu není potřeba zas tolik. Stačí v pátek nebo sobotu přijít k urnám a hodit tam takový malý lísteček. Nic víc. Žádné barikády, boje, války, jak na Ukrajině. Prostě jenom lísteček... No řekněte, není na tom světě krásně?
autor: PV