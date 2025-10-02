Fiala (SPD): Proti SPD jde opět korporátní svět a jejich zaplacení novináři

02.10.2025 22:31 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k cenám potravin.

Fiala (SPD): Proti SPD jde opět korporátní svět a jejich zaplacení novináři
Foto: Daniela Černá
Popisek: Poslanec Radim Fiala

Tohle je vtipné. Mainstreamová média a "novináři" nám tady celou dobu cpou do hlav, jak jsou Jarmarky SPD dotované. Jak nemohou zemědělci brambory za 8 korun prodávat. A ejhle. Nejmenovaný řetězec jim do toho hodil vidle. Začal prodávat brambory za 6 korun. Má na tom samozřejmě zisk. Tak si odhadněte, za kolik korun ty brambory od zemědělců vykupuje.  

SPD přitom ty brambory na jarmarku prodává za 8 korun. Jediný rozdíl je v tom, že kdyby ta SPD o tom tématu nemluvila a neukázala v praxi, jak to funguje, nebyla by šance nic změnit.

Proti SPD jde opět korporátní svět. A jejich zaplacení novináři, soudci, bezpečnostní aparát. Důvod je jediný. Když SPD vyhraje volby, vše se změní. Najednou se ukáže, že to jde. Že nemusíme platit emisní povolenky EU. Najednou se ukáže, že potraviny jsou opravdu násobně předražené. Stejně tak léky, byty, energie, život. Najednou se ukáže, že nám celou dobu lhali a že nás okrádali.

Najednou zjistíme, že umíme vše vyrobit sami. Levně a kvalitně. A nepotřebujeme žádné dovozové Indy a Ukrajince. Ale lidi chtějí spravedlivou mzdu, za kterou se dá slušně žít. A makat pro Čechy, ne cizince. A najednou třeba zjistíme, že se tady dá nakrásně žít. Všichni. Ne jen hrstka vyvolených. V krásné a bohaté zemi, která byla znevolněna. Ale dokázala se osvobodit.

A ono k tomu není potřeba zas tolik. Stačí v pátek nebo sobotu přijít k urnám a hodit tam takový malý lísteček. Nic víc. Žádné barikády, boje, války, jak na Ukrajině. Prostě jenom lísteček... No řekněte, není na tom světě krásně?

Ing. Radim Fiala

  • SPD
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Proč se Babiš bojí? Po debatě s Fialou hrůza ze všech stran
Jiří Paroubek: Premiér Fiala ztrácí nervy
Průzkum: Ukrajinci jsou prý ochotní trpět, dokud bude třeba
Vondráček: Kvůli Válkovi lékaři nesmějí ordinovat a pacienti zbytečně trpí!

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Fiala , SPD , ceny potravin , Radim Fiala

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Jsou ceny v ČR přestřelené kvůli maržím supermarketů?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Mgr. Jan Farský byl položen dotaz

Ukrajina jako štít před Ruskem

To tvrdíte vy. Ale je to opravdu tak? Není tím štítem spíš naše členství v NATO?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Pozdější snídaně ve starším věku má souvislost s depresí a únavouPozdější snídaně ve starším věku má souvislost s depresí a únavou Nápoje způsobující vypadávání a šedivění vlasůNápoje způsobující vypadávání a šedivění vlasů

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Miroslav Ševčík: Jak se dnes v naší politice lže a co s tím dělat

17:30 Miroslav Ševčík: Jak se dnes v naší politice lže a co s tím dělat

Když někdo z těch, kdo pamatují, vzpomene na minulý režim, nejčastěji mu naskočí slovo lež. Českoslo…