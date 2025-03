Fiala (SPD): Unie chce prosadit zákaz olova ve střelivu i olůvka pro rybáře

Evropská unie chce prosadit zákaz olova ve střelivu i olůvka pro rybáře. SPD odmítá buzeraci Bruselu a omezování držitelů zbraní i rybářů. Regulace by podle Bruselem navrhované podoby vedla půl roku po vstupu v platnost k zákazu olůvek na rybářských vlascích. Po pěti letech by začal platit zákaz olověných broků při lovu a olověných rybářských závaží a návnad do 50 gramů a po dalších pěti letech by už nebylo možné používat olověné střelivo ani pro venkovní sportovní střelbu a došlo by i na návnady těžší než 50 gramů. Deset let po zavedení regulace by se začal vymáhat též zákaz malorážkových střel pod 5,6 mm při lovu.

Regulován by byl i samotný prodej olověné munice a rybářského náčiní, přičemž povinností prodejců by bylo půl roku od vstupu nařízení v platnost na výrobky umístit varování podobné těm, která se umísťují na balení cigaret. Výjimku z regulace by získaly vnitřní střelnice, armáda, policie a další bezpečnostní složky nebo by platila například pro sebeobranu a výzkum. Informoval o tom iDnes.

Návrh Evropské komise se podle expertů snaží vytvářet mylný dojem, že olovo v přírodě pochází z olověné munice a jejím zákazem dojde k zlepšení životního prostředí. To v minulosti rozporovala i vědecká zkoumání. Například v USA proběhla studie týkající se obsahu olova v kondorech, kdy po zákazu olověné munice se tato koncentrace nijak nesnížila. Závěr byl, že se do těla živočichů dostává z jiných zdrojů než z olověné munice (průmyslová výroba, přirozená cesta a další).

Olovo je přitom v současné době leckdy obtížně nahraditelné. Argumenty týkající se problémového hledání substitutů za olověné střelivo zmiňovaly též výbory ECHA (Evropská agentura pro chemické látky) pro posuzování rizik a pro socioekonomickou analýzu a podotýkaly, že leckdy za něj například u starších zbraní nejsou dostupné alternativy.

Navíc u mnohem tvrdších náhražek pro střelbu bude při lovu docházet k nebezpečným odrazům. Bude také znemožněna střelba na ocelové terče, což představuje problém pro některé střelecké sporty, které je pro svoje soutěže standardně využívají. Stejně tak může zvýšená odrazivost vést k nárůstu počtu nebezpečných situací v přírodě.

„Pokud míru nebezpečí vytvářeného odrážením neolověných střel a utrpení zvířat v případě používání neolověných náhrad postavíme proti míře ohrožení zdraví údajným rozkladem olova v životním prostředí, vyjde najevo, že celá kampaň proti olověnému střelivu nemá racionální základ,“ uvedl Pavel Černý ze sdružení Liga Libe.

Autorem argumentace potřebnosti nového evropského zákazu, který vyvěsila Evropská komise jako svůj původní dokument na svých stránkách, je ekologicko-aktivistická organizace Birdlife1. Upozornil na to web Stráže myslivosti.

