Fialová (ANO): Koalice si chce udělat čárku, ale nikomu to ve výsledku nepomůže

Děkuji za slovo. Celou dobu poslouchám a slibuji dopředu, že nebudu nijak dlouhá, protože všechno podstatné, všechna pro a proti, tady již padala. Padala spousta otázek, na které jsme někdy dostali odpověď, někdy polovičatou, někdy žádnou, a nedostali jsme hlavně pochopení toho, čeho se bojíme například v Ústeckém, Karlovarském anebo Moravskoslezském kraji, co může tento zákon přinést.

Ještě na začátku bych se vyjádřila, nebo reagovala na pana poslance Bartoše, prostřednictvím paní předsedající. Tady se nikdo nesnaží nic obstruovat ani zdržovat, protože si vzpomeňme, jak tento zákon byl komplikovaný již od začátku. Vyvolává spoustu otázek a spoustu nejasností i v té původní podobě, ve které byl předložen. To nemluvě o tom, když byl nahrán na poslední chvíli samotný pozměňovací návrh s tím 1,43 životního minima a zkrácená lhůta na projednávání i v samotném výboru.

Takže je potřeba o tom mluvit a připomenout si, že krom po dlouhé diskusi a téměř půlroční odluce nepřijal žádný z výborů, kam byl tento zákon poslán, neměl podporu a nebylo přijato žádné usnesení.

Je potřeba si to tady uvědomit, úplně otevřeně to říct. A po dlouhých diskusích a koaličním vyjednávání a hledání kompromisu nakonec získal nějakou podporu před druhým čtením nebo po druhém čtení až ve výboru pro veřejnou správu, aby se dál tady projednával. Jinak ze všech ostatních byl pořízen pouze záznam. To je potřeba říci. Takže ten zákon má problematickou pachuť, jak bych to nazvala už od začátku, a vyvolává spoustu nejasností.

Pan poslanec Bartoš tady mluvil o potřebě pro desetitisíce až statisíce lidí, ale mě by zajímalo, jak jim dáme tu jistotu? Já tady o tom mluvím pořád donekonečna. Ten zákon počítá s dobrovolným vložením do systému 2 000 až 3 000 bytů na celou republiku a my potřebujeme pomoci statisícům lidí, kteří se nachází v bytové nouzi. Tito lidé většinou nemají na vratnou kauci, nemají na to, aby si zaplatili byt na komerčním bydlení, obce nemají dostatek svých vlastních bytů, aby dokázaly efektivně tuto problematiku řešit, a my přicházíme tady se zákonem, který si hraje s nadějí, je drahý, a myslíme, že tím zachráníme super problematiku v bydlení. A mně to už vyvolává tu reakci, to, že prostě koalice si chce udělat čárku, že pro to něco udělala, ale ve skutečnosti to opravdu těm lidem nepomůže. A když, tak pouze mizivému malému procentu osob, které budou čekat s nadějí, že někdy se na ně dostane.

Ještě mám reakci k panu Bartošovi ohledně, on tady zmiňoval mé pozměňovací návrhy, které byly přijaty na výboru nebo jsou součástí komplexního pozměňovacího návrhu. Já sama osobně jsem měla od začátku spoustu k tomuto zákonu výhrad. Ale když už spatřil světlo světa, tak tyto pozměňovací návrhy mířily k tomu, aby se zlepšila funkčnost anebo praktičnost při jejich používání. Ale není to tím, že bych s tímto zákonem souhlasila, nesouhlasím s ním od principu, od začátku.

A teď k samotnému vyjádření, nebo spíš aby byly pochopeny naše obavy, které tady pořád říkáme. Já jsem při minulém čtení tady vyzvala pana ministra, ať si to jde do nějaké té lokality vyzkoušet. Byla jsem osočena s tím, že to je naprosto nevkusný návrh. Ale pane ministře, od jistých kolegů, kteří tu teď nejsou, kteří mě za to kritizovali, tahle sídliště byla dřív normálními sídlišti. Lokalita, jako je Mojžíř, Chanov, Janov. Šluknov, od nás, všechna ta problémová sídliště byla lukrativními, jedněmi z nejhezčích sídlišť kdysi dávno a fungovala, bydleli tam normální lidé. To, co se s nimi stalo a jak jsou teď považována, tak je důsledkem toho, jakým způsobem jsme k tomu přistupovali, a neochoty, že jsme to dlouhá léta neřešili.

Například v Mojžíři se nacházejí nejkrásnější a největší byty v Ústí nad Labem, proto je tam ta koncentrace pro vícečetné rodiny. Jsou tam nádherné byty 4+1 v nádherné krajině, ale bohužel ostatní starousedlíci se stali zajatci té dané situace a cena nemovitostí za tento byt se pohybuje v hodnotě 600 000 korun.

A čím je to? A víte, jak to vzniklo? Pane ministře, vy se můžete zeptat u svých kolegů z Agentury pro sociální začleňování, jakým způsobem vznikají vyloučené lokality. A já vám ho teď popíšu, kdyby to ostatní kolegové nevěděli, protože nevím, kolik z vás bydlí v nějakém bytovém domě, kde toto může hrozit, ale může se to stát i u vás.

Do takového bytu, tento byt se za drahé peníze za komerční cenu se koupí jeden byt v té hodnotě, kterou má aktuálně tržní i vysokou, a cíleně se tam nastěhuje problémová rodina. Dobře, s tímto zákonem bude mít nějakou asistenci, ale to stejně nezaručí, že se nebude opakovat neustálý hluk, neustálé návštěvy, neustálé problémy s hygienou a s dalšími věcmi. Ano, můžeme tomu zabránit nějakou asistencí a komunikací, ale nezabráníme tomu stoprocentně. A je to velice dlouhá práce a velice náročná práce s tou danou rodinou.

Za nějakou dobu ten samý obchodník skoupí byt cíleně třeba v jiném patře. A ještě skvěle tak, aby ten hluk šel proti sobě, a nastěhuje tam takhle druhou rodinu za stejný komerční nájem nebo za komerční cenu, která se běžně pohybuje na trhu. Takhle za půl roku vzhledem k tomu, že ti lidé toho začínají mít dost, začne ztrácet cena nemovitostí a začnou prodávat ne už za tu běžnou tržní cenu ten byt, ale třeba za tři čtvrtě. Takže takhle se skoupí další dva byty a čtyři byty, které přesně navrhujete ve vaší metodice, nám stačí k tomu, aby se z normálního fungujícího vchodu stal vchod velice nepříjemný a začíná se evidovat jako s patologickými jevy sociálního vyloučení.

No a co vám zbude, těm ostatním majitelům? Začnou prodávat, kteří jsou chytřejší, tak radši těm obchodníkům, kteří vám háží každý den do schránky "Koupíme byt ve vaší lokalitě", protože už je ne moc atraktivní, tak to odkoupíme hned. Proč byste nám to nedali? Nebo vám pomůžeme sehnat případně i byt někde jinde. Tak oni ten byt velice rádi prodají. A takhle se dostaneme postupem času k tomu, že byt 4+1 v krajském městě ve vyloučené lokalitě stojí 600 000. To je holá realita dneska.

A tenhle zákon, jak je navržen, dávání bytů do systému od soukromníků, kterým je úplně jedno, úplně, kdo se jim tam nastěhuje a jakým způsobem bude fungovat, se může stát takhle z lokalit všude jinde po republice, a to neříkám, že teď bude problém jenom u našich vyloučených regionů, a já už tomu budu říkat vyloučené regiony, protože ten problém nemá jenom Ústí nad Labem, Sokolov, Karlovarský, Cheb, Děčín, Teplice, Most, ale my už máme problémy všichni na tom severu, protože se to šíří jak lavina. Protože všem těm hezkým městům jsme uvolnili tyhlety byty, skoupili lidi ze Zlína, z Brna, z Prahy a všichni nám to tam ládují bez toho, aniž by se vůbec zajímali o to, jak ti lidé dál bydlí, a tím způsobem se to bude dít i nadále, protože ty byty mají mnohem nižší tržní hodnotu. A v těch zbylých lokalitách snižujete cenu nemovitosti ostatním obyčejným lidem, kteří se celý život snaží o to, aby si svoje bydlení udrželi a bydleli v hezké lokalitě a nějak ještě v tom regionu vydrželi.

Takže proto byla ta výzva: "Pojďte si to všichni zkusit!" A když byl naposled pan premiér, který před paní starostkou utekl a do médií se vyjadřoval, jak tím (nesrozumitelné), lidem se tam dobře bydlí, že to je naprosto v pořádku. Absolutně neví, o čem mluví. Protože právě třeba z jeho Brna se k nám lidi stěhovali houfně, lidi tam vykupovali. A víte co, tyhle lidi nemáte zachycené první na sociálním systému, protože dostanou za to zaplaceno, že se tam přestěhují. Víte, kdo má nejdřív tu evidenci? A vy to všichni na těch ministerstvech víte, tak je to ministr, tak je to ta základní škola, protože jediné, co funguje, tak je zapsání do školní docházky do 14 dnů po tom, co se přestěhuje. Ale ta rodina žije další dva, tři měsíce bez sociálních dávek, nepotřebuje, protože dostala za to zaplaceno, že pustila lukrativní byt v Praze nebo v Brně. Tak to prostě funguje a všichni jdou k nám.

A omlouvám se a jsem rozhořčená, protože nechci dopustit, aby se toto dělo i na ostatních sídlištích v našich městech a všude jinde po republice. A tenhle zákon k tomu vybízí, a proto mám ty obavy, a proto se stavím proti tomu.

A teď jenom ještě další provazby na to. Místo toho, aby se to řešilo systematicky, vaše koalice říká, jak je úžasná, skvělá. A já dám další příklady, logické provazby, které by tady tomu pomohly, je insolvence u superdávky, kterou navrhoval tady Patrik Nacher. Já s tím mám nějakým způsobem morální problém, pro lidi, kteří dlouhodobě pracují, tak s tím mám sice morální problém, ale zvedla jsem pro to ruku, protože to je jediný motivační prvek, aby nám ty lidi z toho černého trhu chodili do té práce a vraceli jsme je zpátky na trh a ten stát dostával zpátky peníze na daních. Nepodpořili jste. První provazba nula.

Sociální pedagog, který nás čeká ve školském zákonu. Vždyť je to výsměch, toho jste nepodpořili, dáváte si tam jenom pseudo, aby to vypadalo dobře pro vaše voliče, pseudo jako škatulku, ale nikdo ho nepodpoří.

Víte, jakou to má provazbu? Má to třeba provazbu na dětské gangy, kterých už je u nás dostatek, které se neumí zabavit po škole, protože nemají dostatečné vyžití, a oni chodí prostě po těch obchodních centrech a terorizují ostatní lidi, takže se nám to rozšiřuje všude. A vy na něj nechcete dát peníze! To je další vaše provazba, kterou vůbec nechápete!

A další, co je úplný vrchol, je, že tady leží zákon k RUDu, kde chcete Ústeckému a Moravskoslezskému kraji sebrat ještě peníze? No, to už je fakt mazec! A někdo by konečně měl přemýšlet v souvislostech a vidět tyhle provazby, které vy absolutně ignorujete, ale dáte si lajk do svých sítí, a jak jste skvělí, že jste schválili zákon o podpoře bydlení!

Tak. A mám teď už jenom praktické dotazy, pane ministře, které se mezitím ke mně dostaly. Chci se zeptat, jak bude vypadat výběr toho daného garanta pro ty soukromé majitele, pro ty majitele bytů, a jak bude vypadat jeho práce. A teď se ptám, to bude chodit a zvonit po těch bytech? Nechcete nám byt pronajmout, nebo dát do souvislosti? Nebo už je dopředu domluven systém kamarádů, kteří už ví, že se toto připravuje, a už jsou na ně navázaní? (Potlesk poslanců hnutí ANO 2011.)

Další otázka. Jak budou fungovat současná kontaktní centra pro bydlení, protože všechna ta města, která je už mají a která si je dobrovolně zřídila a nemusí být ani zapojena do těch supergrantů od Evropské unie, jako když mají svoji politiku bydlení, jaká tam bude na ně provazba? Jaký budou mít metodický pokyn, když už jsou to třeba i příspěvkové organizace? Budou to moct dělat? Nebudou to moct dělat?

Tím pádem to už jsou asi veškeré poznámky, které tady mám, a já bych mohla mluvit hodiny a hodiny, ale je tu pořád k ničemu, protože evidentně máme filozofický rozkol. A já poprosím ještě kolegy možná z těch pravicovějších stran, které se dřív tvářily jako pravicovější, ať se nad tímhle zákonem zamyslí. A možná vzkaz i mým kolegům z Ústeckého kraje, že si to budu fakt hlídat, a jestli jste si teď dávali, což nemám s tím problém, se superdávkou svoje lajky, jak zatočíte s obchodem chudobou, tak se velice podívám, jak budete hlasovat tady k tomu zákonu. (Potlesk poslanců ANO 2011.)

A jenom za nás, proč nemůžeme tento zákon podpořit. Je to drahý, složitý, administrativně náročný systém, který opravdu nepřináší žádný nový byt na trh, tedy celý je založený na dobrovolném - dobrovolném vkládání bytů do systému, ať už obecního, nebo městského - ať už tedy soukromého, tedy celá funkční část tohoto zákona je postavena na snech a přáních ministerstva. Vedení evidence osob, která může garantovat získání bytu, bude prohlubovat pouze jejich frustraci, protože doopravdy žádný byt nedostanou, vede k nesamostatnosti a snaze osob svou bytovou situaci řešit, vzniká totální závislost na neziskovém sektoru, který bude mít v mnoha případech duplicitní charakter, a systém dává vznik nových 160 úřednických pozic pro zákon, který by měl pomoci v případě přijetí toho pozměňovacího návrhu s úpravou životního minima pouze 160 000 obyvatel. To je za nás vše, a proto nemůžeme podpořit tento zákon a budeme hlasovat aktivně proti. (Potlesk poslanců hnutí ANO 2011.)

