Fialová (ANO): Spadají nám tam osoby, které jsou na černém pracovním trhu

Moc děkuju panu ministrovi za vysvětlení. Já mu nemůžu odepřít, že by po druhém čtení neměl snahu nějakým způsobem komunikovat a vysvětlit, pro jakou skupinu osob to bude po tom 1,43násobku životního minima přínosem, ale nicméně se fakt obávám, že nám tam spadají hodně osoby, které jsou na černém trhu, které částečně nelegálně pracují. Já fakt jsem o tom přesvědčená, pane ministře. Jsem o tom přesvědčená, (proto)že dennodenně se s těmi lidmi v našem regionu potkávám, jakým způsobem jsou nuceni - a teď to nemyslím nějak hanlivě - jsou nuceni ty věci společně kombinovat a v jaké situaci se nachází.

Nicméně já jsem chtěla zareagovat na kauce. Já jsem právě naopak chválila, že to je jediný, hodně, jeden z nástrojů, který považuji za velice správný krok - a stačilo by ho jenom rozšířit a být vstřícnější na to poskytování, protože jsem byla sama u ne moc příznivého přístupu k tomu, jak to poskytnout nebo neposkytnout, ale to si můžeme říct mimo mikrofon, protože nerada bych tady tu rodinu uváděla do nepříjemné situace.

Já jsem naopak říkala, že to je věc, která velice funguje a ty lidi dostává opravdu z ubytoven ven, protože oni nemají na to, aby zaplatili dva až tři nájmy nebo jeden až tři nájmy v této výši, kolik většinou majitelé od nich potřebují, a může to být velice bezproblémová rodina. Jenom se obávám, jaké skupiny nám tam opravdu budou spadávat a co to vyvolá ve fungujících sídlištích. To je celé. Pochopte jenom moji obavu (z) toho systému, jak bude fungovat do budoucna, protože v té problémové lokalitě žiju.

Ing. Eva Fialová ANO 2011



