Fialová (ANO): Vyhlašuji minutu ticha za demokracii, kterou jste tady teď pošlapali

Děkuji za slovo, paní předsedající. Chtěla bych reagovat na pana Jakoba, který nám tady přednesl výčet toho, kdo kdy vystoupil a kolik bylo minut. Já bych ale také chtěla znát toto spektrum z druhé strany. Já jsem třeba minulý týden nevystoupila ani jednou, ani ve faktické. A poslouchala jsem debatu, která tady vznikla. A evidentně se ukázalo, že v návrhu korespondenční volby jsou jisté chyby, které přiznala i paní předsedkyně a uveřejnila to následně na svých sociálních sítích a dávala už návrhy na to, jak to napravit. Přijde mi to velice závažné. A chtěla bych znát od pana Jakoba i tato čísla zespodu, z druhé strany, kdo tedy nevystoupil, kdo neměl možnost se vyjádřit.

Vy tady spoléháte na to, že se teď vyplácáme faktickými poznámkami. Ale opravdu nám omezujete právo, které máme, se k tomuto vyjádřit. Poslouchala jsem zde ty debaty. A mám návrh pro svoje kolegy: protože tito samozvaní demokraté nám tu omezují svoje práva, já zbytek své faktické poznámky věnuji minutě ticha za demokracii, kterou jste tady teď pošlapali. (Potlesk z lavic ANO a SPD. Poté se opoziční poslanci v levé části sálu postaví a stojí minutu ticha. Koaliční poslanci v pravé části sálu sedí a baví se nahlas mezi sebou. Po vypršení limitu faktické poznámky předsedající: Váš čas vypršel.) Děkuji. (Potlesk z lavic ANO a SPD.)

