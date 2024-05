Filip (KSČM): Koruna

reklama

Poslední vyjádření prezidenta Petra Pavla, který už nevyzývá k diskusi o přijetí eura, ale rovnou navrhuje jeho přijetí a opuštění české koruny, tak vnímám jen jako další útok na suverenitu státu, který má on zastupovat navenek. Nemyslím, že to mám nechat bez odezvy. Názor občanů, ať už opřený jen o pocit nebo o ekonomické a odborné poznatky, je zásadně odmítavý. Kdo by se také chtěl dobrovolně zbavit jednoho z ekonomických nástrojů pro řízení ekonomiky, měnové politiky. Kdo by měl zájem dál snižovat vlastní suverenitu v rozhodování. To je věc, kterou skutečný státník nedělá.

Anketa Prospěla by české demokracii korespondenční volba občanů ze zahraničí? Prospěla 1% Neprospěla 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 11513 lidí

Chápu, že to od občanů České republiky může někdo požadovat, třeba Evropská centrální banka, aby omezila pravomoc České národní banky. Mohou to požadovat nadnárodní korporace, aby si zajistily větší míru zisku pro své obchody, které tady dělají, bez ohledu na potřeby občanů naší vlasti. Také to může dělat někdo, kdo buď nechápe zájem státu jako celku, nebo ho nepovažuje za směrodatný a preferuje jiné zájmy, např. zájmy společenství EU.

Musím připomenout, že jde o útok na většinový názor občanů naší země, měřeno alespoň průzkumem veřejného mínění, které ale nemusí být vůbec tak závazné, jako kdyby v této věci bylo vypsáno referendum, kde by si lidé uvědomili vážnost situace.

Proto, abych zvýraznil hloubku takového rozhodnutí, si vypůjčím citát z knihy prof. JUDr. Václava Pavlíčka a kolektivu: „ Suverenita je základní právní kategorie, vztahující se k postavení státu v současné době. Je nejvyšší mocí, kterou stát disponuje podle principu územní a personální výsosti. Jen suverénní státy mohou svobodně rozhodovat o svých vnitřních a zahraničních poměrech….. Jen suverénní státy jsou subjekty mezinárodního práva, jsou členy OSN i jiných mezinárodních organizací.“ Tolik citát.

Myslím si tedy, že není dobré, aby za naše občany rozhodoval kdokoli jiný v tak zásadních věcech.

JUDr. Vojtěch Filip KSČM



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Filip (KSČM): O jedné otázce, kterou slýchám často Filip (KSČM): Proč podporuji protest zemědělců Filip (KSČM): Na co bychom neměli zapomenout Filip (KSČM): Souhlasím – není to jen z mé hlavy

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE