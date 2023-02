Filip (KSČM): Někteří si prostě nedají pokoj

reklama

Po upozornění v přehledu tisku jsem přečetl článek pana Krejčího o Pražské burze, jak by utrpěla, kdyby přišla o akcie ČEZ. A k tomu v článku samotném byl citován zlepšovák jakéhosi Martina Pavlíka, že by se to dalo kompenzovat obchodováním s akciemi Českých lesů nebo Budvaru.

Asi nemusím připomínat, že Budvar jako národní pivovar, není akciovou společností, a tedy žádné akcie nelze obchodovat. To asi panu Pavlíkovi nedochází. Nebo jen prostě znovu „vyrazil na steč“ proti podniku nejen s tradicí, ale i s výbornými ekonomickými výsledky a perspektivou, který opravdu nepotřebuje „hraběcí“ rady o efektivnosti od člověka, který se neštítí do médií pronášet hlouposti a dokonce si přidá neskutečný blábol o větší transparentnosti. To už uráží každého, kdo se jen trochu zajímá o současné pivovarnictví a situaci na českém, evropském i světovém trhu.

Možná by některým pisálkům pomohlo, kdyby si, než něco pustí do médií, přečetli třeba jen veřejně dostupné rozhovory s ředitelem Dvořákem, aby nebyli trapní. Jen nevím, zda ta péče o osud Pražské burzy není kontraproduktivní, když nad jejím osudem pláčou ti, od kterých jsem nečetl nic o tom, co vše způsobila zpackaná privatizace, ještě k tomu vedená pod falešnými hesly o megalomanii bývalého režimu a příliš velkých podnicích, které je potřeba rozparcelovat a privatizovat po částech. Ano, sloužilo to k tomu, že privatizátoři dostávali zisk a náklady zůstávaly ve zbytkových podnicích na účet státu. A ty občane plať, vždyt´ oni potřebují zbohatnout. Že to vedlo k postupnému zadlužování dříve nezadlužného státu, je dnes jasné.

A tak státní dluh, i po privatizaci majetku téměř za 2,5 bilionu korun ve výrobních prostředcích, má naše republika téměř také tak velký a vidíme to dnes na vlastní oči. K tomu si můžeme připočíst zadlužení podniků a obyvatel a už nikdo neobdivuje to „skvělé“ hospodaření oněch privatizátorů a jim na ruku jdoucích pravicových vlád.

Píšu to jen proto, že už bychom si neměli nechat namluvit od kdekoho, že řešením je další privatizace zbylého majetku státu. A nejde jen o kritickou infrastrukturu nebo pro životní prostředí důležité majetky a podniky, ale také o podniky, které bez nároku na státní rozpočet mu každý den odevzdávají prostředky tak, že by mu je žádný privátní podnik neodváděl. Myslím, že bolestné poučení z 90. let nám stačilo.

