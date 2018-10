Filip (KSČM): Prodat ČD Cargo? Jsem zásadně proti

Po několika letech opět ožila myšlenka prodat státního nákladního dopravce ČD Cargo do soukromých rukou. Připustil to ministr dopravy Dan Ťok (za ANO).

Jsem zásadně proti! Považuji to za další hazard s majetkem státu a s národním dopravcem. Pan ministr si asi neuvědomuje, že jsme tranzitní zemí, kde doprava je strategickou záležitostí, a to nejen u dopravy osobní, ale i v dopravě zboží, tedy v nákladní dopravě. Nehledě k tomu, že je povinností státu (veřejného sektoru - krajů) zajistit občanům dopravu. Připomínám např. povodně v roce 2002, kdy bez železnice by nebylo možné řešit řadu problémů, které občané mají.

JUDr. Vojtěch Filip KSČM



