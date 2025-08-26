Mašek (ANO): Ministře Hladíku, tohle už vážně není sranda

Vy se tady fakt vracíte do opravdu hlubokých dob budování komunismu. Také byly tendence lidem určovat úplně všechno, čím mají jezdit, čím topit, co si mají myslet o nějaké cizí zemi. No a teď jsme tam znovu a budeme určovat lidem, v kolik hodin mají prát nebo vařit, aby vůbec přežili účet za elektřinu.
To už je vážně na hlavu. Komunisti 2.0 jak vyšití. Vy místo toho, abyste lidem zajistil normální, levnou a stabilní energii, jim budete dělat rozpisky jako na pionýrském táboře. „Zítra od 20 do 21 hodin zdarma, běžte si rychle vyprat, jinak máte smůlu.“ To jako fakt?
Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?
Co tohle má společného s normální, fungující ekonomikou 21. století? To je výsměch. To není úspora, to je totální zoufalství. Představte si maminku s dítětem, která nestihne pustit pračku ve „vašem čase“. Nebo někoho, kdo je v práci, nebo nedej bože nebude doma a nemá možnost ovládat dálkově tlačítka podle vašeho rozpisu.
Co jim řeknete? „Měli jste si to naplánovat, my jsme vám to přece řekli.“ To je fakt už jen pro Chocholouška. Vy si snad myslíte, že lidi jsou stádo, které budete dirigovat jako v kasárnách? Myslíte, že vám někdo bude děkovat, že mu dovolíte pustit myčku, když vy zrovna uznáte za vhodné?
Vy jste se úplně zbláznil. Tohle není pomoc. Tohle je šikana, totální arogance moci a jasný důkaz, že už nemáte absolutně žádné řešení. Bože, vždyť vy už fakt nevíte, co slibovat. Místo abyste řešil, proč máme jedny z nejdražších energií v Evropě, tak se tady vymýšlí socialistické „happy hours“ na pračku!
To je k pláči i k smíchu zároveň. Přestaňte lidem lézt do života, přestaňte z nich dělat nesvéprávné idi... a začněte řešit energii systémově. Green Deal v současné podobě, které jste pomohli na svět v době vašeho předsednictví EU, je mrtvý.
Zkuste zatlačit slzu a hledejte reálná řešení, jak zajistit dostupné energie pro občany i průmysl, mimo jiné i s využitím zásob našich surovinových zdrojů. Jinak vám lidi brzo ukážou, že nejste ministr, ale jen klaun, který je úplně mimo realitu!
autor: PV