Premiér Fiala: Vystavení Lucy a Selam jsou důkazem důvěry

V Národním muzeu byla včera za účasti premiéra Petra Fialy, ministra kultury Martina Baxy a ministryně cestovního ruchu Etiopie Selamawit Kassaové slavnostně otevřena expozice Lidé a jejich předci. Jejím vrcholem je vůbec první evropské vystavení originálních fosilií slavné Lucy a dětského jedince Selam.
Zápůjčka jedněch z nejcennějších paleoantropologických exponátů na světě z Národního muzea Etiopie je výsledkem dlouhodobého diplomatického i odborného úsilí české vlády a partnerských institucí. Fosilie staré více než 3,2 milionu let budou v Praze k vidění do 23. října.
Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?
Anketa
Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?
„Je to mimořádná historická chvíle, vůbec poprvé v Evropě máme možnost vidět jedny z nejvzácnějších fosilií lidské evoluce, Lucy a Selam. Považuji za velký úspěch, že se nám podařilo tyto jedinečné exponáty přivézt do České republiky, a vážím si obrovské důvěry, kterou nám Etiopie jejich svěřením projevila. Tento projekt je důkazem vzájemného partnerství a ukázkou úspěšné vědecké i kulturní diplomacie vlády, na níž chceme dál stavět naši spolupráci – od vědy a kultury až po hospodářské projekty. Věřím, že výstava osloví širokou veřejnost, posílí přátelství našich zemí a inspiruje především mladé lidi k poznání, odkud přicházíme a kam směřujeme,“ uvedl předseda vlády.
Jednání o zápůjčce začala už v roce 2023 během oficiální návštěvy premiéra Fialy v Addis Abebě, kdy český předseda vlády osobně požádal etiopského premiéra Abiye Ahmeda o možnost vystavení originálů v Praze. Následná historicky první návštěva etiopského premiéra v České republice potvrdila novou etapu partnerství obou zemí. Významnou roli při přípravách sehrálo Národní muzeum vedené ředitelem Michalem Lukešem, které zajistilo odbornou přípravu, logistiku i bezpečnostní opatření.
Premiér ocenil, že Česká republika je schopna zvládnout i takto náročný projekt světového významu a že jde o příklad spojení špičkové vědy, kultury a diplomacie. Dosud byly originály vystaveny pouze v Etiopii a Lucy krátce i v USA, Praha je tak prvním evropským městem, kde je Lucy a Selam k vidění.
Více informací o výstavě naleznete ZDE.
Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV