Premiér Fiala: Vystavení Lucy a Selam jsou důkazem důvěry

26.08.2025 12:12 | Monitoring

V Národním muzeu byla slavnostně otevřena expozice Lidé a jejich předci.

Foto: Facebook
Popisek: Premiér Petr Fiala

V Národním muzeu byla včera za účasti premiéra Petra Fialy, ministra kultury Martina Baxy a ministryně cestovního ruchu Etiopie Selamawit Kassaové slavnostně otevřena expozice Lidé a jejich předci. Jejím vrcholem je vůbec první evropské vystavení originálních fosilií slavné Lucy a dětského jedince Selam.

Zápůjčka jedněch z nejcennějších paleoantropologických exponátů na světě z Národního muzea Etiopie je výsledkem dlouhodobého diplomatického i odborného úsilí české vlády a partnerských institucí. Fosilie staré více než 3,2 milionu let budou v Praze k vidění do 23. října.

„Je to mimořádná historická chvíle, vůbec poprvé v Evropě máme možnost vidět jedny z nejvzácnějších fosilií lidské evoluce, Lucy a Selam. Považuji za velký úspěch, že se nám podařilo tyto jedinečné exponáty přivézt do České republiky, a vážím si obrovské důvěry, kterou nám Etiopie jejich svěřením projevila. Tento projekt je důkazem vzájemného partnerství a ukázkou úspěšné vědecké i kulturní diplomacie vlády, na níž chceme dál stavět naši spolupráci – od vědy a kultury až po hospodářské projekty. Věřím, že výstava osloví širokou veřejnost, posílí přátelství našich zemí a inspiruje především mladé lidi k poznání, odkud přicházíme a kam směřujeme,“ uvedl předseda vlády.

Jednání o zápůjčce začala už v roce 2023 během oficiální návštěvy premiéra Fialy v Addis Abebě, kdy český předseda vlády osobně požádal etiopského premiéra Abiye Ahmeda o možnost vystavení originálů v Praze. Následná historicky první návštěva etiopského premiéra v České republice potvrdila novou etapu partnerství obou zemí. Významnou roli při přípravách sehrálo Národní muzeum vedené ředitelem Michalem Lukešem, které zajistilo odbornou přípravu, logistiku i bezpečnostní opatření.

Premiér ocenil, že Česká republika je schopna zvládnout i takto náročný projekt světového významu a že jde o příklad spojení špičkové vědy, kultury a diplomacie. Dosud byly originály vystaveny pouze v Etiopii a Lucy krátce i v USA, Praha je tak prvním evropským městem, kde je Lucy a Selam k vidění.

Více informací o výstavě naleznete ZDE.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

  • ODS
  • předseda vlády
Zdroje:

https://www.nm.cz

autor: PV

