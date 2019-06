Fleischer (SPR-RSČ): Státní převrat a diktatura liberálů - nová totalita z ulice

Nikdy jindy v historii od listopadu 1989 se nekonalo něco tak profesionálně propagovaného a organizovaného, jako je puč v České republice. Je tu patrná profesionalita v oblasti organizace, spolupracují dopravní podniky, zdravotníci, média servilně přináší denně nové zprávy a pomáhají s dopravou pro mimopražské občany.

Politici byli zcela vyloučeni, jak píše dned Aktuálně.cz. To nemá v historii obdoby, aby kdokoliv bránil ve svobodném projevu legálně zvoleným politikům a hrozí nebezpečí, že vláda a parlament, a to bez ohledu která strana je u moci, budou prostě ignorováni a moci v zemi se ujme neznámá skupinka lidí, nastrčená do popředí a nikdo neví přesně kým a proč.

Kdo to ovšem celé platí se jen spekuluje. Ve hře jsou kamiony, pořadatelé, ozvučení, tribuny. Jako místopředseda strany vím, že toto vše stojí statisíce až miliony korun, které jsme třeba my neměli a proto jsme nebyli schopni podobné monsterakce pořádat.

Připomíná mi to nástup Adolfa Hitlera, který se s nikým nebavil, ale jeho lidé prostě zaplavili náměstí a bombastickými demonstracemi s efektivními znaky a vlajkami se postupně ujal moci v Evropě. Toto hrozí zde v ČR.

Nikdo neví co je Spolek milion chvilek pro demokracii a jakýsi zrzek, který vše vede a moderuje. Nikdo nemá tušení, jak se podařilo dostat na náměstí statisíce lidí. Nikomu se to předtím nikdy nepodařilo. Pamatuji na obrovské demonstrace republikánů na Pražském Hradě, na Staroměstském náměstí a pochody z Václavského náměstí Prahou, ale tehdy bylo vše spontánní. Nikdo neplatil kamiony, pódia, projevy byly vedeny ze schodků na soše Sv. Václava s megafonem. Policie tehdy strhávala mluvčí ze schodů a brala jim megafony. Dnes policie spolupracuje a ani neví s kým. Někdo přebírá moc v zemi a rozděluje národ a BIS mlčí, nebo to organizuje sama.

Udělat demonstraci o statisících lidech na Letné je drahá věc a navíc organizačně velmi náročná. Tady to šlo hravě a manažeři politických stran se nestačí divit. jak složité je přimět média, aby propagovala třeba akci proti špatným exekucím. Sešlo se pár lidí. Tu akci média odmítla vůbec zmínit. Lidé nepřijeli do Prahy ani do Brna, protože na to neměli peníze.

Kdo položil ty miliony korun a kdo to celé organizuje a co je konečným cílem, když politici nesmí vystoupit?

Máme čekat převzetí moci? Novou vládu kdesi z nějakého bytu v Praze? Budou se střílet a zavírat odpůrci liberálů?

U liberálů je běžné, a to nejen v ČR, ale i v USA i EU, že ignorují volby (Švédsko) a prostě si vládnou dál, případně demonstrují proti zvoleným konzervativcům (USA). Jak to dopadne v USA poznáme po volbách prezidenta v roce 2020, které se nesou s heslem Make liberals cry again. A doufám, že se to Trumpovi podaří. Liberálové zničili svět multi-kulti propagadnou a následky vidíme dnes a denně v USA i Evropě.

Vzpomínám na pištící liberály, kteří řvali hystericky po zvolení Trumpa prezidentem, pokoušeli se zvrátit volby a prosadit si násilím do Bílého domu Clintonovou, kterou měli liberálové přichystanou i s dalšími sebezničujícími kroky. Využívali nebohých hvězdiček z Hollywoodu, které srdceryvně řvaly na kamery, jak se odstěhují z USA, pokud nevyhraje ta hodná Hillary. Neodstěhoval se nikdo.

V USA liberálové zatím prohrávají, ale EU ovládají a zaplavují ji muslimy, potlačují domácí populaci. Zavírají do vězení odpůrce, provádějí drsnou cenzuru, jako kdysi fašisté a komunisté.

Liberální je Facebook i jiné sociální sítě. Drsnost liberálů se projevuje čím dál, tím více a liberalismus dnes je stejně nebezpečnou ideologií, jako fašismus, komunismus, či radikální islám.

Karel Fleischer SPR-RSČ Miroslava Sládka

Místopředseda SPR-RSČ, kandidát do Evropského parlamentu

V podstatě tu nejde o Babiše a ani nikdy nešlo, ale někdo se pokouší zaplatit kvalitní rošádu a obejít zcela volby i Ústavu ČR. Na ulicích blouzní davy teroristická skupinka liberálů a nikdo proti tomu nic nedělá. Schovávají se za svobodu, kterou ale upírají ostatním. těm, kteří s nimi nesouhlasí a volili jinak.

Mádl, Issová a dašlí herecká spodina vykřikuje populistická hesla, za která by se Goebbels nemusel stydět. davy šílí a baví se, ale….

Nikdo netuší, kam vlastně jde, pokud jede podpořit tyto lidi. Nikdo neví čí loutkou vlastně je a přesto jede a bude řvát na náměstí.

Blíží se převrat, který ve střední Evropě neměl obdoby a je tu doba, kdy už nikdy nebudou volby, kdy liberálové se budou chtít ujmout moci a zničit celou Evropu, USA i zbytek světa. Spolupracují napříč kontinety, schází se pod různými spolky, jako Bilderberg a podobně. Tzv. elity. Nikdo nezná výsledky jejich jednání. Nyní je ovšem vidíme v reálu.

Otázka je, jak dlouho je necháme provádět teroristickou činnost a budeme tolerovat porušování Ústavy ČR?

Jsem opravdu ten poslední, kdo by hájil soukromé zájmy ANO, ODS, ČSSD a podobných stran, které řídí oligarchové a mafie a které zničily tuto zemi, zejména rozkrádáním a ekonomickiy. Ovšem ctím demokracii a Ústavu ČR a nevidím zde rozhořčené občany, ale dobře připravený puč a státní převrat, jehož následky jsou nevypočitatelné. Někdo se snaží zvyšovat počet davu, aby využil případně i sílu davu a anonymně se za něj schoval. Cílem je prezident a premiér i celá vláda a je jedno, kdo to je. Jde o sesazení z funkcí a násilné jmenování předem připravených liberálů. Po Brně už jezdí propagační auto s prezidentským kandidátem a celý tým je ubytován v jednom z brněnských hotelů.

Skutečně se chystá převzetí moci v ČR bez voleb a natrvalo a je jisté, že zbytek světa si to nenechá líbit a dojde logicky na reakci a možná i vojenské zásahy. Otázkou je, koho všechno stačili liberálové zkorumpovat, aby se nakonec vše neobrátilo proti občanům a nevznill skutečný vojenský režim se samozvaným prezidentem a vládou – samozřejmě liberální.

Že přeháním? Že by někdo vyhodil miliony korun za organizaci tak gigantických akcí a to proto, aby zlí politici odstoupili, pak je nahradili hodní a pak se zase všichni rozejdou v pokoji domů a investor bude spokojen a bude žít dál svým životem? Už jsem starý na pohádky,

Pokud se nezačne něco dít v BIS a na Ministerstvu vnitra a Ministersvu obrany, pak jde o dobře promyšlený puč a občané jsou jen prostředkem, v žádném případě ne tím rozhodujícím článkem akcí. Bez milionů, které akce dodnes stály a budou stát, by nikdo nezorganizoval ani pětitisícovou akci někde v okresním městečku. Pokud se akce vymkne kontrole, demokracie definitivně zmizí z mapy Česka.

